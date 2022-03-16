«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Арсенала» в рамках перенесенного матча 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — 23:15 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает четвертое место в таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 51 очко. От идущего третьим «Челси» «канониры» отстают на восемь очков, но дело в том, что у них есть еще в запасе две игры.

Победная серия «Арсенала» составляет уже пять матчей, а беспроигрышная — шесть.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль 1 3.60 X 4.05 2 1.90 Ставка

В минувшее воскресенье «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Лестером» со счетом 2:0. По голу забили Томас Парти и Александр Ляказетт.

Календарь и таблица АПЛ

А перед этим команда Микеля Артеты выиграла у «Вулверхэмптона» (дважды), «Брентфорда» и «Уотфорда».

«Арсенал» потерпел лишь два поражения в 14-ти домашних матчах чемпионата Англии .

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает второе место, набрав в 28-ми матчах 66 очков. Отставание от «Манчестер Сити» составляет лишь три очка.

На прошлой неделе «Ливерпуль» прервал беспроигрышную серию, уступив на своем поле миланскому «Интеру». Неприятный результат, но по сумме двух матчей «мерсисайдцы» оказались лучше итальянцев, благодаря чему вышла в следующий раунд турнира.

Через несколько дней «Ливерпуль» одержал важнейшую гостевую победу над «Брайтоном» (2:0). Один из мячей снова забил Мохамед Салах.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет уже восемь матчей . Разница мячей на этом отрезке не может не впечатлять — 21:2.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Ливерпуля» — за 1.88.

В первом круге «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» на «Энфилде» со счетом 4:0. Чуть позже команды провели две встречи в рамках Кубка английской лиги. Первая игра завершилась вничью 0:0, а в ответной победу одержала команда Клоппа со счетом 2:0.

То есть «Арсенал» ни разу не забил «Ливерпулю» в трех предыдущих матчах. И все-таки надо сказать, что с недавних пор играть против «Арсенала» уже не так легко, как в прошлом сезоне или в начале текущего.

Но в данном случае все-таки есть смысл снова поставить на «Ливерпуль», который устроил отчаянную погоню за «Манчестер Сити».

Ставка — победа «Ливерпуля» за 1.88.

При этом велика вероятность, что соперники не порадуют результативным футболом. В такой игре все может решить один, максимум два гола.