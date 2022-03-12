ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером Джанлуиджи ДоннаруммаMamma mia! Привоз Доннаруммы оставил ПСЖ без четвертьфинала Лиги чемпионов
  • 00:57
    • Дубль Муриэля принес «Аталанте» победу над «Байером», «Монако» уступил «Браге»
  • 00:55
    • «Барселона» не справилась с «Галатасараем» в Лиге Европы
  • 22:37
    • Гол Эль-Хаддади принес «Севилье» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Уфа» серию фиаско?

    «Уфа» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставки (к. 2.15) на футбол, Чемпионат России, 12 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Уфу Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Нижний Новгород»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Уфа»
    В субботу, 12 марта, в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи намечено на 14:00 по Москве. «Уфа» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Марта 2022 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Уфа»

    С 16 набранными очками «Уфа» находится в зоне вылета, на 15 строке. Отставание от безопасной 12 позиции составляет четыре очка, а вышестоящей команде она уступает два пункта.

    После зимнего перерыва башкирский клуб успел провести две игры, обе которые проиграл на выезде. Сперва он потерпел фиаско в Грозном от «Ахмата» 1:2, а затем был бит в Питере «Зенитом» 0:2.

    Данными результатами уфимцы продлили свою проигрышную серию в РПЛ до четырех матчей, а безвыигрышную — до семи. Последний раз в чемпионате они побеждали еще в конце октября.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории «Уфа» смогла выиграть лишь два игры из девяти проведенных, еще четыре встречи она свела вничью и потерпела три неудачи.

    «Нижний Новгород»

    В турнирной таблице российского чемпионата «Нижний Новгород» идет на 11 строчке, имея в своем активе 22 балла, опережая 13 место всего на три балла, так что еще не обезопасил себя от вылета.

    В первой игре в рамках РПЛ после зимнего перерыва нижегородцы на домашнем поле добилась минимальной виктории над «Уралом» 1:0, доведя на тот момент свою серию до четырех встреч без поражений.

  • С почином, Паоло. «Спартак» притормозил погоню «Динамо» за лидером
  • Московский «Спартак» одержал гостевую победу со счетом 2:0 над «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • 06/03/2022

    • После этого коллектив вылетел из Кубка страны, крупно уступив в гостях московскому «Динамо» 0:3 на стадии 1/8 финала. А в прошлом туре первенства он проиграл на выезде ЦСКА 0:1, пропустив гол в самой концовке игры.

    В десяти выездных поединках текущего розыгрыша РПЛ «Нижний Новгород» добился трех викторий, столько же игр свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

    В двух из трех очных матчей этих клубов дважды была ничья и раз выиграла «Уфа», сделав это в первом круге 2:1.

    Прогноз и ставка на «Уфа» — «Нижний Новгород»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.15.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Нижнего Новгорода» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.26.

    «Уфе» только нужно побеждать в этой игре, дабы продолжить вести борьбу за свое спасение. Прогнозируем, что хозяева смогут это сделать.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Стивенс — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Флорида — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кирьос — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий Актау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Актобе — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касаткина — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Корне — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Камбюр — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уфа» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Уфа» серию фиаско?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры