В субботу, 12 марта, в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи намечено на 14:00 по Москве. «Уфа» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

С 16 набранными очками «Уфа» находится в зоне вылета, на 15 строке. Отставание от безопасной 12 позиции составляет четыре очка, а вышестоящей команде она уступает два пункта.

После зимнего перерыва башкирский клуб успел провести две игры, обе которые проиграл на выезде. Сперва он потерпел фиаско в Грозном от «Ахмата» 1:2, а затем был бит в Питере «Зенитом» 0:2.

Данными результатами уфимцы продлили свою проигрышную серию в РПЛ до четырех матчей, а безвыигрышную — до семи. Последний раз в чемпионате они побеждали еще в конце октября.

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории «Уфа» смогла выиграть лишь два игры из девяти проведенных, еще четыре встречи она свела вничью и потерпела три неудачи.

«Нижний Новгород»

В турнирной таблице российского чемпионата «Нижний Новгород» идет на 11 строчке, имея в своем активе 22 балла, опережая 13 место всего на три балла, так что еще не обезопасил себя от вылета.

В первой игре в рамках РПЛ после зимнего перерыва нижегородцы на домашнем поле добилась минимальной виктории над «Уралом» 1:0, доведя на тот момент свою серию до четырех встреч без поражений.

После этого коллектив вылетел из Кубка страны, крупно уступив в гостях московскому «Динамо» 0:3 на стадии 1/8 финала. А в прошлом туре первенства он проиграл на выезде ЦСКА 0:1, пропустив гол в самой концовке игры.

В десяти выездных поединках текущего розыгрыша РПЛ «Нижний Новгород» добился трех викторий, столько же игр свел вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

В двух из трех очных матчей этих клубов дважды была ничья и раз выиграла «Уфа», сделав это в первом круге 2:1.

Прогноз и ставка на «Уфа» — «Нижний Новгород»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.15.

На викторию «Нижнего Новгорода» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.26.

«Уфе» только нужно побеждать в этой игре, дабы продолжить вести борьбу за свое спасение. Прогнозируем, что хозяева смогут это сделать.