БАТЭ сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 1/4 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 9 марта, начало — в 16:30 мск. БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

БАТЭ нынешний сезон начинает с огромными амбициями. Три года без золотых медалей — отличная мотивация, как ни крути.

И по составу борисовцы выглядят вполне выгодно. Выделяются форвард Неманья Милич и юный голкипер Андрей Кудравец.

В финале Суперкубка Белоруссии БАТЭ победил. Викторию над солигорским «Шахтером» команде принес Милич.

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Против «Торпедо-БелАЗа» команда в последние годы играет удачно. Из пяти последних матчей БАТЭ выиграл трижды при одной коллизии.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» минувший чемпионат завершил на 8 месте. Жодинцы мотивированы улучшить показатели в сезоне нынешнем.

Без кадровых потерь также не обошлось. Ушли украинцы Юрий Габовда и Алан Аусси, игравшие не последнюю роль в игре команды.

Жодинцы усилились защитником Максимом Мякишем. Наверняка поможет торпедовцам и его коллега по амплуа Александр Чиж.

Наверняка в этом поединке гости сыграют от обороны. Правда, два последних очных поединка с БАТЭ мистическим образом завершились для команды поражениями со счетом 0:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.45, на ничью за 4.70, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 7.83.

БАТЭ традиционно успешно играет с жодинцами.

«Торпедо-БелАЗ» обороняется не лучшим образом .

Атака хозяев смотрится весьма прилично. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.06.