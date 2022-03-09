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    БАТЭ изящно переиграет жодинцев

    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Кубок Белоруссии, 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»
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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 1/4 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 9 марта, начало — в 16:30 мск. БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 09 Марта 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 16:30 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •

    БАТЭ

    БАТЭ нынешний сезон начинает с огромными амбициями. Три года без золотых медалей — отличная мотивация, как ни крути.

    И по составу борисовцы выглядят вполне выгодно. Выделяются форвард Неманья Милич и юный голкипер Андрей Кудравец.

    В финале Суперкубка Белоруссии БАТЭ победил. Викторию над солигорским «Шахтером» команде принес Милич.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Торпедо-БелАЗа» команда в последние годы играет удачно. Из пяти последних матчей БАТЭ выиграл трижды при одной коллизии.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» минувший чемпионат завершил на 8 месте. Жодинцы мотивированы улучшить показатели в сезоне нынешнем.

    Без кадровых потерь также не обошлось. Ушли украинцы Юрий Габовда и Алан Аусси, игравшие не последнюю роль в игре команды.

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  • 05/03/2022

    • Жодинцы усилились защитником Максимом Мякишем. Наверняка поможет торпедовцам и его коллега по амплуа Александр Чиж.

    Наверняка в этом поединке гости сыграют от обороны. Правда, два последних очных поединка с БАТЭ мистическим образом завершились для команды поражениями со счетом 0:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.45, на ничью за 4.70, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 7.83.

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    БАТЭ традиционно успешно играет с жодинцами.

    «Торпедо-БелАЗ» обороняется не лучшим образом.

    Атака хозяев смотрится весьма прилично. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.06.

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    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 09.03.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ изящно переиграет жодинцев
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