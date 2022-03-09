БАТЭ
БАТЭ нынешний сезон начинает с огромными амбициями. Три года без золотых медалей — отличная мотивация, как ни крути.
И по составу борисовцы выглядят вполне выгодно. Выделяются форвард Неманья Милич и юный голкипер Андрей Кудравец.
В финале Суперкубка Белоруссии БАТЭ победил. Викторию над солигорским «Шахтером» команде принес Милич.
Против «Торпедо-БелАЗа» команда в последние годы играет удачно. Из пяти последних матчей БАТЭ выиграл трижды при одной коллизии.
«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» минувший чемпионат завершил на 8 месте. Жодинцы мотивированы улучшить показатели в сезоне нынешнем.
Без кадровых потерь также не обошлось. Ушли украинцы Юрий Габовда и Алан Аусси, игравшие не последнюю роль в игре команды.
Жодинцы усилились защитником Максимом Мякишем. Наверняка поможет торпедовцам и его коллега по амплуа Александр Чиж.
Наверняка в этом поединке гости сыграют от обороны. Правда, два последних очных поединка с БАТЭ мистическим образом завершились для команды поражениями со счетом 0:3.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.45, на ничью за 4.70, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 7.83.
БАТЭ традиционно успешно играет с жодинцами.
«Торпедо-БелАЗ»
Атака хозяев смотрится весьма прилично. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.06.