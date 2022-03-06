Встреча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой» состоится 6 марта. Матч на «Газпром Арене» начнется в 16:30 мск. «Зенит» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерцы зимой подписали форвардов Алберто и Сергева, и защитников Адамова и Алипа. Ушли Азмун, Маммана, Васильев, Кравцов, Хотулев и Ракицкий.

Сезон для подопечных Сергея Семака возобновился матчами 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». Дома российский клуб проиграл 2:3, а на выезде сыграл 0:0 и покинул еврокубки.

Затем в рамках РПЛ «Зенит» не без труда дома одолел «Рубин» (3:2), а в 1/8 финала Кубка России разгромил на своем поле челнинский КАМАЗ (6:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 19 тура РПЛ «Зенит» с 41 очком на первом месте. Разница мячей 47-22, Дзюба забил 10 голов. Не сыграет Крицюк, под вопросом Одоевский, Ловрен и Кузяев.

«Уфа»

Уфимцы расстались зимой с Бауэром, Дзантиевым, Алиевым и Кузнецовым. Пришли вратарь Чичкан, защитник Болинголи, хавбеки Родригеш, Кабутов и Емельянов, форвард Ортис.

На сборах «Уфа» провела ряд контрольных матчей, в том числе с «Пахтакором» (1:1), «Торпедо» (0:0) и «Балтикой» (2:1).

В матче 19-го тура РПЛ уфимцы на выезде уступили «Ахмату» (1:2). Открыв счет перед перерывом, подопечные Стукалова дали сопернику отыграться и пропустили второй мяч в концовке.

После 19 туров «Уфа» с 16 очками на 15-м месте, разница мячей 18-28. У Гамид Агаларова 13 голов, но он не сыграет из-за дисквалификации, как и Кротов. Под вопросом Ортис.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.17, на ничью в основное время — 7.60, а на победу «Уфы» — 18.00.

В первом круге команды сыграли 1:1. В 5 последних встречах «Зенит» трижды сыграл с уфимцами вничью, по разу победив и проиграв.

В Петербурге «Уфа» ни разу не победила в 5 последних матчах, проиграв 4 раза. Прогнозируем, что «Зенит» победит в низовом матче .