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    «Пасуш де Феррейра» отберет очки у «Порту»?

    «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Португалии 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пасуш де Феррейра» — «Порту»
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    Беспроигрышная серия «Порту» составляет уже 17 матчей
    «Порту» сыграет на выезде против «Пасуш де Феррейра» в рамках 25-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 21:00 мск. «Пасуш де Феррейра» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 06 Марта 2022 года
    Пасуш де Феррейра
  • Пасуш де Феррейра
    •  Пасуш де Феррейра 21:00 Порту Порту
  • Порту
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    «Пасуш де Феррейра»

    «Пасуш де Феррейра» занимает десятое место в таблице португальского чемпионата после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

    В семи предыдущих турах «Пасуш де Феррейра» потерпел лишь одно поражение.

    Коэффициенты матча Пасуш де Феррейра — Порту

  • 1
  • 9.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    В конце февраля «Пасуш де Феррейра» одержал победы над «Визелой» и «Белененсешем».

    «Пасуш де Феррейра» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах на своем поле, набрав в них восемь очков. Интересно, что во всех этих матчах сыграла ставка на «обе забьют».

    «Порту»

    «Порту» тем временем находится на первой строчке, набрав в 24-х матчах 64 очка. Отрыв от идущего вторым «Спортинга» составляет шесть очков.

    В прошлом туре команда Сержиу Консейсау потеряла очки в домашней игре с «Жил Висенте». Встреча завершилась вничью 1:1.

    Кроме того, в феврале «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» и с трудом выиграл у «Морейренсе».

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    В начале марта «драконы» одержали победу над «Спортингом» (2:1) в финале Кубка португальской лиги.

    Беспроигрышная серия «Порту» составляет уже 17 матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Пасуш де Феррейра» в этом матче можно поставить за 8.80, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Порту» — за 1.36.

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    Судя по всему, «Порту» все-таки немного подустал. В последнее время победы даются лидеру не так легко, как еще месяц назад.

    Ставка — обе команды забьют за 2.15.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.

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    «Пасуш де Феррейра» — «Порту»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Пасуш де Феррейра» отберет очки у «Порту»?
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