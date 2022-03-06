«Пасуш де Феррейра»
«Пасуш де Феррейра» занимает десятое место в таблице португальского чемпионата после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.
В семи предыдущих турах «Пасуш де Феррейра» потерпел лишь одно поражение.
Коэффициенты матча Пасуш де Феррейра — Порту
В конце февраля «Пасуш де Феррейра» одержал победы над «Визелой» и «Белененсешем».
«Пасуш де Феррейра» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах на своем поле, набрав в них восемь очков. Интересно, что во всех этих матчах сыграла ставка на «обе забьют».
«Порту»
«Порту» тем временем находится на первой строчке, набрав в 24-х матчах 64 очка. Отрыв от идущего вторым «Спортинга» составляет шесть очков.
В прошлом туре команда Сержиу Консейсау потеряла очки в домашней игре с «Жил Висенте». Встреча завершилась вничью 1:1.
Кроме того, в феврале «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» и с трудом выиграл у «Морейренсе».
В начале марта «драконы» одержали победу над «Спортингом» (2:1) в финале Кубка португальской лиги.
Беспроигрышная серия «Порту» составляет уже 17 матчей.
Прогноз и ставка
На «Пасуш де Феррейра» в этом матче можно поставить за 8.80, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Порту» — за 1.36.
Судя по всему, «Порту» все-таки немного подустал. В последнее время победы даются лидеру не так легко, как еще месяц назад.
Ставка — обе команды забьют за 2.15.
Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.