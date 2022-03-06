«Порту» сыграет на выезде против «Пасуш де Феррейра» в рамках 25-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 21:00 мск. «Пасуш де Феррейра» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пасуш де Феррейра»

«Пасуш де Феррейра» занимает десятое место в таблице португальского чемпионата после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

В семи предыдущих турах «Пасуш де Феррейра» потерпел лишь одно поражение.

Коэффициенты матча Пасуш де Феррейра — Порту 1 9.50 X 4.90 2 1.35 Ставка

В конце февраля «Пасуш де Феррейра» одержал победы над «Визелой» и «Белененсешем».

«Пасуш де Феррейра» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах на своем поле, набрав в них восемь очков. Интересно, что во всех этих матчах сыграла ставка на «обе забьют».

«Порту»

«Порту» тем временем находится на первой строчке, набрав в 24-х матчах 64 очка. Отрыв от идущего вторым «Спортинга» составляет шесть очков.

В прошлом туре команда Сержиу Консейсау потеряла очки в домашней игре с «Жил Висенте». Встреча завершилась вничью 1:1.

Кроме того, в феврале «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» и с трудом выиграл у «Морейренсе».

Все прогнозы на футбол

В начале марта «драконы» одержали победу над «Спортингом» (2:1) в финале Кубка португальской лиги.

Беспроигрышная серия «Порту» составляет уже 17 матчей.

Прогноз и ставка

На «Пасуш де Феррейра» в этом матче можно поставить за 8.80, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Порту» — за 1.36.

Судя по всему, «Порту» все-таки немного подустал. В последнее время победы даются лидеру не так легко, как еще месяц назад.

Ставка — обе команды забьют за 2.15.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.