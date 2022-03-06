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    «Милан» наберет три очка в Неаполе?

    «Наполи» — «Милан». Прогноз, ставки (к. 2.68) на футбол, чемпионат Италии, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Милан»
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    «Милан» в этом сезоне проиграл только в одном гостевом матче чемпионата Италии
    «Наполи» встретится на своем поле с «Миланом» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Марта 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Наполи»

    «Наполи» занимает первое место в таблице Серии А после 27-ми туров, в которых набрал 57 очков.

    В конце февраля «Наполи» прервал серию без побед, выиграв на выезде у «Лацио» (2:1).

    Коэффициенты матча Наполи — Милан

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    Перед этим команда Лучано Спаллетти трижды сыграла вничью и уступила «Барселоне» (2:4) в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

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    Но если брать во внимание только чемпионат Италии, то здесь у «Наполи» все в порядке. Беспроигрышная серия составляет уже восемь матчей.

    Но при этом важно добавить, что дома неаполитанцы теряют очки чаще, чем в гостях. «Наполи» трижды проиграл в шести предыдущих матчах на своем поле.

    «Милан»

    «Милан» тем временем находится на второй строчке. «Россонери» тоже набрали 57 очков, но отстают от «Наполи» по дополнительным показателям.

    «Милан» ранее на этой неделе сыграл вничью с «Интером» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии. Дерби завершилось со счетом 0:0.

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    • В конце февраля команда Стефано Пиоли слегка забуксовала, потеряв важнейшие очки в матчах против далеко не самых опасных соперников. Сначала была сенсационная ничья с «Салернитаной», а потом — с «Удинезе».

    «Милан» в этом сезоне проиграл только в одном гостевом матче чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Милана» — за 3.76.

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    Так получается, что все свои невзрачные матчи «Милан» провел против середняков и аутсайдеров. А вот с конкурентами «россонери», как правило, играют очень хорошо.

    Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.68.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.36.

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    «Наполи» — «Милан»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» наберет три очка в Неаполе?
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