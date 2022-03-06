«Майнц» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» проводит вполне приличный сезон. Вечный борец за выживание сейчас утвердился на 9 месте в таблице.

Более того, команда прекрасно обороняется. В 24 матчах она пропустила всего 29 мячей в свои ворота.

Коэффициенты матча Майнц — Боруссия Д 1 4.05 X 3.75 2 1.85 Ставка

А вот предыдущий тур для команды получился неудачным. На выезде «Майнц» по всем статьям уступил «Униону» (3:1).

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Против дортмундцев команда в последние годы играет с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

«Боруссия» Д

От этой команды ждали борьбы за Серебряную салатницу. На деле же дортмундцы отстали от «Баварии» уже на 8 очков.

«Боруссия» Д имеет явные проблемы в обороне. В 24 матчах команда пропустила уже 37 раз. Зато атака в порядке — 64 гола.

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Были потеряны два драгоценных очка в выездном поединке с «Аугсбургом» (1:1).

Явно не хватает Эрлинга Холанна. Норвежский бомбардир пока не оправился от травмы, а равноценной замены ему нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.30, на ничью за 3.54, а на «Майнц» — за 3.32.

«Майнц» проиграл дортмундцам два последних очных поединка .

Дортмундцы еще не потеряли шансов догнать «Баварию».

Гостям отступать уже некуда, и для поддержания чемпионской интриги срочно нужно побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 2.30.