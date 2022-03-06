«Майнц»
«Майнц» проводит вполне приличный сезон. Вечный борец за выживание сейчас утвердился на 9 месте в таблице.
Более того, команда прекрасно обороняется. В 24 матчах она пропустила всего 29 мячей в свои ворота.
Коэффициенты матча Майнц — Боруссия Д
А вот предыдущий тур для команды получился неудачным. На выезде «Майнц» по всем статьям уступил «Униону» (3:1).
Против дортмундцев команда в последние годы играет с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.
«Боруссия» Д
От этой команды ждали борьбы за Серебряную салатницу. На деле же дортмундцы отстали от «Баварии» уже на 8 очков.
«Боруссия» Д имеет явные проблемы в обороне. В 24 матчах команда пропустила уже 37 раз. Зато атака в порядке — 64 гола.
Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Были потеряны два драгоценных очка в выездном поединке с «Аугсбургом» (1:1).
Явно не хватает Эрлинга Холанна. Норвежский бомбардир пока не оправился от травмы, а равноценной замены ему нет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.30, на ничью за 3.54, а на «Майнц» — за 3.32.
«Майнц»
Дортмундцы еще не потеряли шансов догнать «Баварию».
Гостям отступать уже некуда, и для поддержания чемпионской интриги срочно нужно побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 2.30.