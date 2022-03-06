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    Дортмундцы одолеют «Майнц»

    «Майнц» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Бундеслига, 6 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Боруссия» Д
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    Джуд Беллингем
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Марта 2022 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Майнц»

    «Майнц» проводит вполне приличный сезон. Вечный борец за выживание сейчас утвердился на 9 месте в таблице.

    Более того, команда прекрасно обороняется. В 24 матчах она пропустила всего 29 мячей в свои ворота.

    Коэффициенты матча Майнц — Боруссия Д

  • 1
  • 4.05
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
    •

    А вот предыдущий тур для команды получился неудачным. На выезде «Майнц» по всем статьям уступил «Униону» (3:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Против дортмундцев команда в последние годы играет с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

    «Боруссия» Д

    От этой команды ждали борьбы за Серебряную салатницу. На деле же дортмундцы отстали от «Баварии» уже на 8 очков.

    «Боруссия» Д имеет явные проблемы в обороне. В 24 матчах команда пропустила уже 37 раз. Зато атака в порядке — 64 гола.

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    • Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Были потеряны два драгоценных очка в выездном поединке с «Аугсбургом» (1:1).

    Явно не хватает Эрлинга Холанна. Норвежский бомбардир пока не оправился от травмы, а равноценной замены ему нет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.30, на ничью за 3.54, а на «Майнц» — за 3.32.

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    «Майнц» проиграл дортмундцам два последних очных поединка.

    Дортмундцы еще не потеряли шансов догнать «Баварию».

    Гостям отступать уже некуда, и для поддержания чемпионской интриги срочно нужно побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 2.30.

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    «Майнц» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Дортмундцы одолеют «Майнц»
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