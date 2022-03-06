«Динамо»
Бело-голубых усилил зимой Федор Смолов, а покинули команду нападающие Терехов и Игбун, защитник Морозов и хавбек Галкин.
На сборах «Динамо» сыграло с софийским ЦСКА (1:3), «Енисеем» (2:0), «Партизаном» (2:1), «Ружембороком» (1:2), тбилисским «Динамо» (0:1), «Сочи» (2:1), «Веннсюсселем» (2:2), латвийским РФШ (1:1) «Аланией» (2:2), «Рубином» (2:2).
Весеннюю часть сезона подопечные Сандро Шварца начали с выездного разгрома «Химок» (0:3) в РПЛ, а потом в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0).
После 19 туров РПЛ «Динамо» с 39 очками идет вторым, на 2 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 36-20, Фомин забил 7 голов. Не сыграют Евгеньев, Ордец, под вопросом Шунин.
«Спартак»
Зимой клуб покинули защитник Гапонов, хавбеки Хендрикс, Понсе и Ломовицкий, форвард Мелкадзе. Пришли защитники Классен и Чернов, хавбеки Пруцев, Перейра и Хлусевич, нападающий Николсон и вратарь Свинов.
В время зимних сборов «Спартак» провел контрольные матчи со «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0), «Джохором» (1:1), «Уралом» (3:1), «Ливой» (5:1), «Пюником» (1:1), «Нефтехимиком» (3:0) и карагандинским «Шахтером» (3:1).
В первом матче после перерыва «Спартак» в РПЛ на своем поле уступил ЦСКА (0:2), а потом в Кубке России разгромил «Кубань» (6:1).
После 19 туров РПЛ «Спартак» с 23 очками на 9-м месте. Разница мячей 20-28, 4 гола у Промеса. Под вопросом Маслов, Кофрие и Жиго.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Спартака» — 3.65.
В первом круге команды сыграли вничью 2:2. В 5 последних очных встречах «Спартак» дважды победил и дважды сыграл вничью.
«Динамо» на своем поле трижды проиграло красно-белым и лишь раз победило в 5 последних встречах. Прогнозируем, что
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