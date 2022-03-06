Встреча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» состоится 6 марта. Матч на «ВТБ-Арене» начнется в 19:00 мск. «Динамо» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Бело-голубых усилил зимой Федор Смолов, а покинули команду нападающие Терехов и Игбун, защитник Морозов и хавбек Галкин.

На сборах «Динамо» сыграло с софийским ЦСКА (1:3), «Енисеем» (2:0), «Партизаном» (2:1), «Ружембороком» (1:2), тбилисским «Динамо» (0:1), «Сочи» (2:1), «Веннсюсселем» (2:2), латвийским РФШ (1:1) «Аланией» (2:2), «Рубином» (2:2).

Весеннюю часть сезона подопечные Сандро Шварца начали с выездного разгрома «Химок» (0:3) в РПЛ, а потом в 1/8 финала Кубка России дома обыграли «Нижний Новгород» (3:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 19 туров РПЛ «Динамо» с 39 очками идет вторым, на 2 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 36-20, Фомин забил 7 голов. Не сыграют Евгеньев, Ордец, под вопросом Шунин.

«Спартак»

Зимой клуб покинули защитник Гапонов, хавбеки Хендрикс, Понсе и Ломовицкий, форвард Мелкадзе. Пришли защитники Классен и Чернов, хавбеки Пруцев, Перейра и Хлусевич, нападающий Николсон и вратарь Свинов.

В время зимних сборов «Спартак» провел контрольные матчи со «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0), «Джохором» (1:1), «Уралом» (3:1), «Ливой» (5:1), «Пюником» (1:1), «Нефтехимиком» (3:0) и карагандинским «Шахтером» (3:1).

В первом матче после перерыва «Спартак» в РПЛ на своем поле уступил ЦСКА (0:2), а потом в Кубке России разгромил «Кубань» (6:1).

После 19 туров РПЛ «Спартак» с 23 очками на 9-м месте. Разница мячей 20-28, 4 гола у Промеса. Под вопросом Маслов, Кофрие и Жиго.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Спартака» — 3.65.

В первом круге команды сыграли вничью 2:2. В 5 последних очных встречах «Спартак» дважды победил и дважды сыграл вничью.

«Динамо» на своем поле трижды проиграло красно-белым и лишь раз победило в 5 последних встречах. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет .