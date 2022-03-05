5 марта на «Дача Арена» «Удинезе» сыграет с «Сампдорией» в матче 28 тура Серии А. Поединок стартует в 17:00 по мск. «Удинезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» находится на 14-й строчке таблицы Серии А, набрав в 25-х матчах 265 очков.

В начале февраля «Зебры» выиграли на своем поле у «Торино» (2:0). Эта победа пока что остается единственной для команды Габриэле Чиоффи в 2022 году.

Коэффициенты матча Удинезе — Сампдория 1 1.87 X 3.45 2 4.40 Ставка

После этого «Удинезе» с треском проиграл на выезде «Вероне», пропустив четыре безответных мяча.

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Уже в следующем матче «Удинезе» сыграл вничью с «Лацио» (1:1). В последнем туре фриульцы разошлись миром с «Миланом» (1:1) в гостях.

«Сампдория»

Если январь «Сампдория» полностью провалила, проиграв все пять матчей месяца, то в феврале она за четыре тура набрал шесть очков.

6 февраля «Самп» разгромила «Сассуоло» 5:0, а 19 февраля победила «Эмполи» 2:0.

Первое поражение было от «Милана» в гостях — 0:1. В последнем туре коллектив потерпел разгром от «Аталанты» 0:4 на выезде.

В турнирной таблице Серии А «Моряки» занимают 15 позицию. За 27 туров они набрали 26 очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,40.

Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.