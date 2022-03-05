ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим Шамар НиколсонДень Шамара. «Спартак» отыгрался на «Кубани» за поражение в дерби Антонио Конте«Тоттенхэму» с Конте не по пути
  • 22:27
    • «Зенит» разгромил КАМАЗ в 1/8 финала Кубка России
  • 00:57
    • «Бетис» сыграет с «Валенсией» в финале Кубка Испании
  • 22:06
    • ЦСКА одержал вторую победу в серии плей-офф над «Локомотивом»
  • 20:15
    • «Енисей» разгромил «Локомотив» в 1/8 финала Кубка России
  • 18:56
    • АПЛ могут прекратить транслировать в России
  • 18:29
    • РФС подаст апелляцию в САS на санкции ФИФА и УЕФА
  • 18:23
    • Хвича — в старте «Рубина» на матч с «Ротором»
    Все новости спорта

    Вернется ли «Удинезе» на победный путь?

    «Удинезе» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.62) и ставки на футбол, Серия А, 5 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Сампдорию Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Сампдория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Удинезе» одержал одну победу в 2022 году
    5 марта на «Дача Арена» «Удинезе» сыграет с «Сампдорией» в матче 28 тура Серии А. Поединок стартует в 17:00 по мск. «Удинезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 05 Марта 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •

    «Удинезе»

    «Удинезе» находится на 14-й строчке таблицы Серии А, набрав в 25-х матчах 265 очков.

    В начале февраля «Зебры» выиграли на своем поле у «Торино» (2:0). Эта победа пока что остается единственной для команды Габриэле Чиоффи в 2022 году.

    Коэффициенты матча Удинезе — Сампдория

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    После этого «Удинезе» с треском проиграл на выезде «Вероне», пропустив четыре безответных мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    Уже в следующем матче «Удинезе» сыграл вничью с «Лацио» (1:1). В последнем туре фриульцы разошлись миром с «Миланом» (1:1) в гостях.

    «Сампдория»

    Если январь «Сампдория» полностью провалила, проиграв все пять матчей месяца, то в феврале она за четыре тура набрал шесть очков.

    6 февраля «Самп» разгромила «Сассуоло» 5:0, а 19 февраля победила «Эмполи» 2:0.

  • Цикл «Аталанты» с Гасперини подходит к концу
  • Почему бергамаски переживают кризис?
  • 22/02/2022

    • Первое поражение было от «Милана» в гостях — 0:1. В последнем туре коллектив потерпел разгром от «Аталанты» 0:4 на выезде.

    В турнирной таблице Серии А «Моряки» занимают 15 позицию. За 27 туров они набрали 26 очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,40.

    Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Дьяченко — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бондар — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Арминия — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Удинезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Удинезе» на победный путь?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры