«Фулхэм» сыграет на своем поле против «Блэкберна» в рамках 36-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 5 марта, начало — в 15:30 мск. «Фулхэм» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 70 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже девять очков.

«Фулхэм» очень мощно провел предыдущие десять матчей, в которых одержал восемь побед.

Коэффициенты матча Фулхэм — Блэкберн Роверс 1 1.48 X 4.15 2 7.30 Ставка

В конце февраля команда Марку Силвы одержала победу над «Питерборо» и «Кардифф Сити».

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Интересно, что в десяти последних матчах «Фулхэм» продемонстрировал невероятную результативность, забив 30 мячей.

«Блэкберн»

«Блэкберн» тем временем находится в таблице на четвертой строчке, набрав в 34-х матчах 57 очков.

«Блэкберн» слабо провел прошлый месяц, одержав в пяти матчах лишь одну победу. В остальных встречах «Роверс» набрали лишь одно очко.

Также стоит отметить, что на этом отрезке команда Тони Моубрэя забила лишь один мяч.

Безвыигрышная гостевая серия «Блэкберна» составляет уже пять матчей.

Прогноз и ставка

На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Блэкберна» — за 6.60.

В первом круге «Фулхэм» уничтожил «Блэкберн» в гостевом матче со счетом 7:0. Вряд ли мы увидим что-то подобное в предстоящей игре, но сомневаться в победе хозяев действительно нет смысла.

Ставка — победа «Фулхэма» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.