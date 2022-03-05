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    «Фулхэм» снова обыграет «Блэкберн» с неприличным счетом?

    «Фулхэм» — «Блэкберн». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, Чемпионшип, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Блэкберн»
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    В десяти последних матчах «Фулхэм» забил 30 мячей
    «Фулхэм» сыграет на своем поле против «Блэкберна» в рамках 36-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 5 марта, начало — в 15:30 мск. «Фулхэм» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Марта 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 15:30 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 70 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже девять очков.

    «Фулхэм» очень мощно провел предыдущие десять матчей, в которых одержал восемь побед.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Блэкберн Роверс

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    В конце февраля команда Марку Силвы одержала победу над «Питерборо» и «Кардифф Сити».

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что в десяти последних матчах «Фулхэм» продемонстрировал невероятную результативность, забив 30 мячей.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» тем временем находится в таблице на четвертой строчке, набрав в 34-х матчах 57 очков.

    «Блэкберн» слабо провел прошлый месяц, одержав в пяти матчах лишь одну победу. В остальных встречах «Роверс» набрали лишь одно очко.

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    • Также стоит отметить, что на этом отрезке команда Тони Моубрэя забила лишь один мяч.

    Безвыигрышная гостевая серия «Блэкберна» составляет уже пять матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Блэкберна» — за 6.60.

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    В первом круге «Фулхэм» уничтожил «Блэкберн» в гостевом матче со счетом 7:0. Вряд ли мы увидим что-то подобное в предстоящей игре, но сомневаться в победе хозяев действительно нет смысла.

    Ставка — победа «Фулхэма» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.

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    «Фулхэм» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» снова обыграет «Блэкберн» с неприличным счетом?
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