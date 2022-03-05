«Фулхэм»
«Фулхэм» занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 33-х сыгранных матчей, в которых набрал 70 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже девять очков.
«Фулхэм» очень мощно провел предыдущие десять матчей, в которых одержал восемь побед.
Коэффициенты матча Фулхэм — Блэкберн Роверс
В конце февраля команда Марку Силвы одержала победу над «Питерборо» и «Кардифф Сити».
Интересно, что в десяти последних матчах «Фулхэм» продемонстрировал невероятную результативность, забив 30 мячей.
«Блэкберн»
«Блэкберн» тем временем находится в таблице на четвертой строчке, набрав в 34-х матчах 57 очков.
«Блэкберн» слабо провел прошлый месяц, одержав в пяти матчах лишь одну победу. В остальных встречах «Роверс» набрали лишь одно очко.
Также стоит отметить, что на этом отрезке команда Тони Моубрэя забила лишь один мяч.
Безвыигрышная гостевая серия «Блэкберна» составляет уже пять матчей.
Прогноз и ставка
На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Блэкберна» — за 6.60.
В первом круге «Фулхэм» уничтожил «Блэкберн» в гостевом матче со счетом 7:0. Вряд ли мы увидим что-то подобное в предстоящей игре, но сомневаться в победе хозяев действительно нет смысла.
Ставка — победа «Фулхэма» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.