Первая встреча 1/2 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Интером» состоится 1 марта. Матч на «Сан-Сиро» начнется в 23:00 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

В 1/8 финала Кубка Италии «россонери» на своем поле справились «Дженоа» — 3:1. Миланцы пропустили быстрый гол, отыгрались в концовке, а победы удалось добиться только в экстра-тайме.

В четвертьфинале «Милан» разгромил на своем поле «Лацио» со счетом 4:0, причем три мяча римлянам отгрузили еще в первом тайме.

Коэффициенты матча Милан — Интер 1 3.05 X 3.50 2 2.30 Ставка

В последних матчах Серии А команда Стефано Пиоли дома победила «Сампдорию» (1:0), после чего на выезде поделила очки с «Салернитаной» (2:2) и дома сыграла вничью с «Удинезе» (1:1)

Все прогнозы на футбол

После 27 туров Серии А «Милан» с 57 очками идет вторым, уступая «Наполи» по доп. показателям. разница мячей 53-29. Не сыграет Симон Кьяер, под вопросом Ибрагимович и Лазетич.

«Интер»

В 1/8 финала «нерадзурри» также только в экстра-тайме сумели с трудом одолеть на своем поле «Эмполи» — 3:2.

В четвертьфинале подопечные Симоне Индзаги двольно уверенно обыграли на своем поле «Рому», забив по мячу в каждом из таймов — 2:0.

В последних матчах Серии А «Интер» дома проиграл «Сассуоло» (0:2) и на выезде разошелся миром с «Дженоа» (0:0).

Календарь и таблица Серии А

После 27 туров Серии А «Интер» с 56 очками идет третьим. Разница мячей 55-22. Под вопросом Корреа, Коларов и Госенс.

Прогноз и ставка

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Интера» — 2.38.

У «Милана» есть небольшое преимущество над соперником, клуб сосредоточен только на чемпионате и Кубке Италии, в то время как «Интер» выступает еще в Лиге чемпионов.

«Интер» не уступил «Милану» в 12 из 14 предыдущих матчей в Серии А и Кубке Италии (7 побед, 5 ничьих). Прогнозируем, что «Интер» не проиграет .