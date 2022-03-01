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    Как завершится миланское дерби в Кубке Италии?

    «Милан» — «Интер». Прогноз, ставки (к. 1.85) на футбол, Кубок Италии, 1 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Интер»
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    «Милан» — «Интер»
    Первая встреча 1/2 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Интером» состоится 1 марта. Матч на «Сан-Сиро» начнется в 23:00 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 01 Марта 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 23:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Милан»

    В 1/8 финала Кубка Италии «россонери» на своем поле справились «Дженоа» — 3:1. Миланцы пропустили быстрый гол, отыгрались в концовке, а победы удалось добиться только в экстра-тайме.

    В четвертьфинале «Милан» разгромил на своем поле «Лацио» со счетом 4:0, причем три мяча римлянам отгрузили еще в первом тайме.

    Коэффициенты матча Милан — Интер

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    В последних матчах Серии А команда Стефано Пиоли дома победила «Сампдорию» (1:0), после чего на выезде поделила очки с «Салернитаной» (2:2) и дома сыграла вничью с «Удинезе» (1:1)

    Все прогнозы на футбол

    После 27 туров Серии А «Милан» с 57 очками идет вторым, уступая «Наполи» по доп. показателям. разница мячей 53-29. Не сыграет Симон Кьяер, под вопросом Ибрагимович и Лазетич.

    «Интер»

    В 1/8 финала «нерадзурри» также только в экстра-тайме сумели с трудом одолеть на своем поле «Эмполи» — 3:2.

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    • В четвертьфинале подопечные Симоне Индзаги двольно уверенно обыграли на своем поле «Рому», забив по мячу в каждом из таймов — 2:0.

    В последних матчах Серии А «Интер» дома проиграл «Сассуоло» (0:2) и на выезде разошелся миром с «Дженоа» (0:0).

    Календарь и таблица Серии А

    После 27 туров Серии А «Интер» с 56 очками идет третьим. Разница мячей 55-22. Под вопросом Корреа, Коларов и Госенс.

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Интера» — 2.38.

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    У «Милана» есть небольшое преимущество над соперником, клуб сосредоточен только на чемпионате и Кубке Италии, в то время как «Интер» выступает еще в Лиге чемпионов.

    «Интер» не уступил «Милану» в 12 из 14 предыдущих матчей в Серии А и Кубке Италии (7 побед, 5 ничьих). Прогнозируем, что «Интер» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.63 и ТБ 2,5 за 1.79.

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    «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Прогнозы на футбол. Как завершится миланское дерби в Кубке Италии?
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