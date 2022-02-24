«Витесс» сыграет на своем поле с «Рапидом» В в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Витесс» — «Рапид» В: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витесс»

В первом поединке «Витесс» забил на выезде, но в итоге уступил (2:1). Разумеется, в Арнеме голландцы будут более активны в атаке.

Особый расчет на Лои Опенду. Бельгийский форвард настрелял уже 11 мячей в чемпионате, прибавив к 4 в Лиге конференций.

Коэффициенты матча Витесс — Рапид В 1 1.75 X 3.85 2 4.60 Ставка

Генеральную репетицию перед этим матчем команда провела в уик-энд. Выезд в Утрехт завершился ничьей (1:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

Серия арнемцев без побед составляет уже более календарного месяца. С такими темпами «Витессу» мало что светит и в этом поединке.

«Рапид» В

Венцы свою задачу-минимум выполнили. Домашняя победа — неплохое подспорье перед ответной встречей.

7 место в чемпионате Австрии явно не прибавляет настроения. А ведь «Рапид» В борется за выход в плей-офф.

В последнем матче своего чемпионата венцы добыли один пункт. Ничья на выезде со «Штурмом» (2:2) вполне сойдет за позитивный исход.

Наверняка венцы постараются удержать имеющееся преимущество. Да и в атаке гости наверняка будут активны.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Витесс» за 1.77, на ничью за 4.02, а на «Рапид» В — за 4.76.

Хозяева наверняка будут активны с первых минут встречи.

Венцы не собираются играть сугубо на удержание преимущества .

Голландцы давно не побеждают, а «Рапид» прилично выглядит в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Рапида» В или ничья с коэффициентом 2.21.