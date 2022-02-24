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    «Рапид» выстоит в Арнеме!

    «Витесс» — «Рапид» В. Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Лига конференций, 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витесс» — «Рапид» В
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    Данило Дуки
    «Витесс» сыграет на своем поле с «Рапидом» В в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Витесс» — «Рапид» В: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Витесс
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Витесс 23:00 Рапид В Рапид В
  • Лига конференций. 1/16 финала
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    «Витесс»

    В первом поединке «Витесс» забил на выезде, но в итоге уступил (2:1). Разумеется, в Арнеме голландцы будут более активны в атаке.

    Особый расчет на Лои Опенду. Бельгийский форвард настрелял уже 11 мячей в чемпионате, прибавив к 4 в Лиге конференций.

    Коэффициенты матча Витесс — Рапид В

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Генеральную репетицию перед этим матчем команда провела в уик-энд. Выезд в Утрехт завершился ничьей (1:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Серия арнемцев без побед составляет уже более календарного месяца. С такими темпами «Витессу» мало что светит и в этом поединке.

    «Рапид» В

    Венцы свою задачу-минимум выполнили. Домашняя победа — неплохое подспорье перед ответной встречей.

    7 место в чемпионате Австрии явно не прибавляет настроения. А ведь «Рапид» В борется за выход в плей-офф.

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    • В последнем матче своего чемпионата венцы добыли один пункт. Ничья на выезде со «Штурмом» (2:2) вполне сойдет за позитивный исход.

    Наверняка венцы постараются удержать имеющееся преимущество. Да и в атаке гости наверняка будут активны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Витесс» за 1.77, на ничью за 4.02, а на «Рапид» В — за 4.76.

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    Хозяева наверняка будут активны с первых минут встречи.

    Венцы не собираются играть сугубо на удержание преимущества.

    Голландцы давно не побеждают, а «Рапид» прилично выглядит в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Рапида» В или ничья с коэффициентом 2.21.

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    «Витесс» — «Рапид» В: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Рапид» выстоит в Арнеме!
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