«Витесс»
В первом поединке «Витесс» забил на выезде, но в итоге уступил (2:1). Разумеется, в Арнеме голландцы будут более активны в атаке.
Особый расчет на Лои Опенду. Бельгийский форвард настрелял уже 11 мячей в чемпионате, прибавив к 4 в Лиге конференций.
Коэффициенты матча Витесс — Рапид В
Генеральную репетицию перед этим матчем команда провела в уик-энд. Выезд в Утрехт завершился ничьей (1:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
Серия арнемцев без побед составляет уже более календарного месяца. С такими темпами «Витессу» мало что светит и в этом поединке.
«Рапид» В
Венцы свою задачу-минимум выполнили. Домашняя победа — неплохое подспорье перед ответной встречей.
7 место в чемпионате Австрии явно не прибавляет настроения. А ведь «Рапид» В борется за выход в плей-офф.
В последнем матче своего чемпионата венцы добыли один пункт. Ничья на выезде со «Штурмом» (2:2) вполне сойдет за позитивный исход.
Наверняка венцы постараются удержать имеющееся преимущество. Да и в атаке гости наверняка будут активны.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Витесс» за 1.77, на ничью за 4.02, а на «Рапид» В — за 4.76.
Хозяева наверняка будут активны с первых минут встречи.
Венцы
Голландцы давно не побеждают, а «Рапид» прилично выглядит в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Рапида» В или ничья с коэффициентом 2.21.