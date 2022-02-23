«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» занимает в турнирной таблице Чемпионшипа шестую позицию, которая дает право играть в плей-офф, правда, ближайший преследователь отстает лишь на балл.
«Клинки» достаточно хорошо проводят последний отрезок чемпионата, в 13 предыдущих турах одержав девять побед. К данной игре они подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией.
Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Блэкберн Роверс
В это удачный период команда три раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей. В своем прошлом матче она на своем поле разгромила «Суонси» 4:0, прервав тем самым серию из двух мировых.
Ровно половину из 14 домашних матчей в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» выиграл, трижды еще он играл вничью и потерпел четыре поражения.
«Блэкберн Роверс»
«Блэкберн Роверс»тставит перед собой задачу вернуться в элиту английского футбола. На данный момент в турнирной таблице он занимает третье место, отставая от второй строки на четыре балла, но при этом сыграв на две игры больше.
Начиная с ноября у «бродяг» в чемпионате была серия из десяти матчей без поражений, в которых они восемь раз одерживали виктории и дважды расходились миром.
Однако в последующих пяти турах чемпионата они смогли одержать лишь одну викторию, еще дважды они проиграли и два раза сыграли вничью. Одна из них была в прошлом туре в гостях с «Вест Бромвичем» — 0:0.
Лишь 21 из 54 очков «Блэкберн» в текущем сезоне смог заработать на чужих полях. Клуб добился пяти викторий, четыре раза уступал и шесть встреч завершил миром.
В первом круге победу одержали «бродяги» 3:1, а до этого трижды подряд побеждали «клинки».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.89.
На викторию «Блэкберн Роверс» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.60.
«Клинки» набрали превосходный ход, но «бродягам» уже пора выходить из кризиса. Прогнозируем, что гости смогут устоять, не проиграв в данном поединке.