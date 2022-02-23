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    Смогут ли «бродяги» устоять в Шеффилде?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Блэкберн Роверс». Прогноз, ставки (к. 1.99) на футбол, Чемпионшип, 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Блэкберн Роверс»
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    «Блэкберн Роверс»
    «Шеффилд Юнайтед» в родных стенах сразится с «Блэкберн Роверс» в 34-м туре первого английского дивизиона. Игра состоится 23 февраля, начало — в 22:45 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Февраля 2022 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 22:45 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» занимает в турнирной таблице Чемпионшипа шестую позицию, которая дает право играть в плей-офф, правда, ближайший преследователь отстает лишь на балл.

    «Клинки» достаточно хорошо проводят последний отрезок чемпионата, в 13 предыдущих турах одержав девять побед. К данной игре они подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Блэкберн Роверс

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    В это удачный период команда три раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей. В своем прошлом матче она на своем поле разгромила «Суонси» 4:0, прервав тем самым серию из двух мировых.

    Все прогнозы на футбол

    Ровно половину из 14 домашних матчей в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» выиграл, трижды еще он играл вничью и потерпел четыре поражения.

    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс»тставит перед собой задачу вернуться в элиту английского футбола. На данный момент в турнирной таблице он занимает третье место, отставая от второй строки на четыре балла, но при этом сыграв на две игры больше.

    Начиная с ноября у «бродяг» в чемпионате была серия из десяти матчей без поражений, в которых они восемь раз одерживали виктории и дважды расходились миром.

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    • Однако в последующих пяти турах чемпионата они смогли одержать лишь одну викторию, еще дважды они проиграли и два раза сыграли вничью. Одна из них была в прошлом туре в гостях с «Вест Бромвичем» — 0:0.

    Лишь 21 из 54 очков «Блэкберн» в текущем сезоне смог заработать на чужих полях. Клуб добился пяти викторий, четыре раза уступал и шесть встреч завершил миром.

    В первом круге победу одержали «бродяги» 3:1, а до этого трижды подряд побеждали «клинки».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Блэкберн Роверс» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.60.

    «Клинки» набрали превосходный ход, но «бродягам» уже пора выходить из кризиса. Прогнозируем, что гости смогут устоять, не проиграв в данном поединке.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли «бродяги» устоять в Шеффилде?
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