«Шеффилд Юнайтед» в родных стенах сразится с «Блэкберн Роверс» в 34-м туре первого английского дивизиона. Игра состоится 23 февраля, начало — в 22:45 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» занимает в турнирной таблице Чемпионшипа шестую позицию, которая дает право играть в плей-офф, правда, ближайший преследователь отстает лишь на балл.

«Клинки» достаточно хорошо проводят последний отрезок чемпионата, в 13 предыдущих турах одержав девять побед. К данной игре они подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Блэкберн Роверс 1 1.85 X 3.60 2 4.30 Ставка

В это удачный период команда три раз сыграла вничью и добилась пяти выигрышей. В своем прошлом матче она на своем поле разгромила «Суонси» 4:0, прервав тем самым серию из двух мировых.

Все прогнозы на футбол

Ровно половину из 14 домашних матчей в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» выиграл, трижды еще он играл вничью и потерпел четыре поражения.

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс»тставит перед собой задачу вернуться в элиту английского футбола. На данный момент в турнирной таблице он занимает третье место, отставая от второй строки на четыре балла, но при этом сыграв на две игры больше.

Начиная с ноября у «бродяг» в чемпионате была серия из десяти матчей без поражений, в которых они восемь раз одерживали виктории и дважды расходились миром.

Однако в последующих пяти турах чемпионата они смогли одержать лишь одну викторию, еще дважды они проиграли и два раза сыграли вничью. Одна из них была в прошлом туре в гостях с «Вест Бромвичем» — 0:0.

Лишь 21 из 54 очков «Блэкберн» в текущем сезоне смог заработать на чужих полях. Клуб добился пяти викторий, четыре раза уступал и шесть встреч завершил миром.

В первом круге победу одержали «бродяги» 3:1, а до этого трижды подряд побеждали «клинки».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.89.

На викторию «Блэкберн Роверс» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.60.

«Клинки» набрали превосходный ход, но «бродягам» уже пора выходить из кризиса. Прогнозируем, что гости смогут устоять, не проиграв в данном поединке.