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    Очередная коллизия «дроздов»?

    «Мидлсбро» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Чемпионшип, 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Вест Бромвич»
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    Карлан Грант
    «Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 22:45 мск. «Мидлсбро» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Февраля 2022 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 22:45 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» борется за попадание в плей-офф. Однако пока команда находится на 7 месте, отставая от шестой на один пункт.

    А вот с атакой у команды имеются проблемы. В 31 матче «мидлы» забили только 39 мячей.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Вест Бромвич

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Мидлсбро» не разжился очками. Поражение от «Бристоль Сити» (2:1) получилось полностью логичным.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Вест Бромвичем» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Мидлсбро» выиграл трижды при одном поражении.

    «Вест Бромвич»

    На данный момент «Вест Бромвич» находится в кризисе. Начав чемпионат в качестве борца за выход в АПЛ, «дрозды» выпали даже из первой шестерки.

    Вот и минувший тур «Вест Бромвич» не записал себе в актив. На выезде «дрозды» уступили «Лутон Тауну» (2:0).

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    • Причем «Вест Бромвич» не выигрывает уже на протяжении месяца. Похоже, с такими тенденциями команду ничего позитивного не ждет.

    Имеются и кадровые проблемы. Мэтт Филлипс и Кеннет Зохоре пребывают в лазарете, хотя были бы очень к месту в составе команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 2.30, на ничью за 3.35, а на «Вест Бромвич» — за 3.15.

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    «Мидлсбро» относительно стабилен, и наверняка активно сыграет в атаке.

    «Вест Бромвич» пребывает в длительном игровом кризисе.

    «Мидлы» смотрятся сильнее, к тому же в последние годы успешно противостоят «дроздам». Наши прогноз и ставка — Победа «Мидлсбро» с коэффициентом 2.30.

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    «Мидлсбро» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «дроздов»?
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