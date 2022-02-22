«Мидлсбро»
«Мидлсбро» борется за попадание в плей-офф. Однако пока команда находится на 7 месте, отставая от шестой на один пункт.
А вот с атакой у команды имеются проблемы. В 31 матче «мидлы» забили только 39 мячей.
Коэффициенты матча Мидлсбро — Вест Бромвич
В предыдущем туре чемпионата «Мидлсбро» не разжился очками. Поражение от «Бристоль Сити» (2:1) получилось полностью логичным.
Поединки с «Вест Бромвичем» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «Мидлсбро» выиграл трижды при одном поражении.
«Вест Бромвич»
На данный момент «Вест Бромвич» находится в кризисе. Начав чемпионат в качестве борца за выход в АПЛ, «дрозды» выпали даже из первой шестерки.
Вот и минувший тур «Вест Бромвич» не записал себе в актив. На выезде «дрозды» уступили «Лутон Тауну» (2:0).
Причем «Вест Бромвич» не выигрывает уже на протяжении месяца. Похоже, с такими тенденциями команду ничего позитивного не ждет.
Имеются и кадровые проблемы. Мэтт Филлипс и Кеннет Зохоре пребывают в лазарете, хотя были бы очень к месту в составе команды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 2.30, на ничью за 3.35, а на «Вест Бромвич» — за 3.15.
«Мидлсбро» относительно стабилен, и наверняка активно сыграет в атаке.
«Вест Бромвич»
«Мидлы» смотрятся сильнее, к тому же в последние годы успешно противостоят «дроздам». Наши прогноз и ставка — Победа «Мидлсбро» с коэффициентом 2.30.