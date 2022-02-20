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    «Бавария» уничтожит аутсайдера

    «Бавария» — «Гройтер Фюрт». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Гройтер Фюрт»
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    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюртом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Февраля 2022 года

    «Бавария»

    «Бавария» традиционно не встречает конкурентов в чемпионате. Вот и нынешнее лидерство с шестиочковым гандикапом от ближайшего преследователя видится логичным.

    И, конечно же, у мюнхенцев все отлично с атакой. В 22 матчах забито 70 мячей, и это лучший показатель в Бундеслиге.

    Коэффициенты матча Бавария — Гройтер Фюрт

  • 1
  • 1.07
  • X
  • 11.50
  • 2
  • 26.00
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Бавария» уступила. В матче с «Бохумом» (4:2) мюнхенцы не были похожими на себя.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Гройтер Фюртом» команда в последнее время играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла все, прием один из них в дополнительное время.

    «Гройтер Фюрт»

    На данный момент «Гройтер Фюрт» занимает свое законное последнее место. Команда борется за выживание, но шансы все уменьшаются.

    «Гройтер Фюрт» слабовато выглядит в атаке. Всего 20 забитых мячей в 22 матчах — явный показатель проблем с реализацией.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Гройтер Фюрт» наконец-то победил. Причем виктория пришлась на встречу с «Гертой» (2:1).

    Помимо проблем в атаке, команда еще и пропускает чаще всех в лиге. 57 раз мяч оказывался в сетке ворот аутсайдера Бундеслиги. Ужас, да и только!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.06, на ничью за 13.00, а на «Гройтер Фюрт» — за 29.00.

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    «Бавария» должна покуражиться над слабой обороной гостей.

    «Гройтер Фюрт» много пропускает и мало забивает.

    Явное преимущество в классе делает шансы хозяев на разгромную победу высокими. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -3.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Бавария» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» уничтожит аутсайдера
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