«Бавария» сыграет на своем поле с «Гройтер Фюртом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:30 мск. «Бавария» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» традиционно не встречает конкурентов в чемпионате. Вот и нынешнее лидерство с шестиочковым гандикапом от ближайшего преследователя видится логичным.

И, конечно же, у мюнхенцев все отлично с атакой. В 22 матчах забито 70 мячей, и это лучший показатель в Бундеслиге.

Коэффициенты матча Бавария — Гройтер Фюрт 1 1.07 X 11.50 2 26.00 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Бавария» уступила. В матче с «Бохумом» (4:2) мюнхенцы не были похожими на себя.

Все прогнозы на Бундеслигу

С «Гройтер Фюртом» команда в последнее время играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла все, прием один из них в дополнительное время.

«Гройтер Фюрт»

На данный момент «Гройтер Фюрт» занимает свое законное последнее место. Команда борется за выживание, но шансы все уменьшаются.

«Гройтер Фюрт» слабовато выглядит в атаке. Всего 20 забитых мячей в 22 матчах — явный показатель проблем с реализацией.

В предыдущем туре чемпионата «Гройтер Фюрт» наконец-то победил. Причем виктория пришлась на встречу с «Гертой» (2:1).

Помимо проблем в атаке, команда еще и пропускает чаще всех в лиге. 57 раз мяч оказывался в сетке ворот аутсайдера Бундеслиги. Ужас, да и только!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.06, на ничью за 13.00, а на «Гройтер Фюрт» — за 29.00.

«Бавария» должна покуражиться над слабой обороной гостей.

«Гройтер Фюрт» много пропускает и мало забивает .

Явное преимущество в классе делает шансы хозяев на разгромную победу высокими. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -3.5 с коэффициентом 2.10.