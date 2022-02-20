«Бавария»
«Бавария» традиционно не встречает конкурентов в чемпионате. Вот и нынешнее лидерство с шестиочковым гандикапом от ближайшего преследователя видится логичным.
И, конечно же, у мюнхенцев все отлично с атакой. В 22 матчах забито 70 мячей, и это лучший показатель в Бундеслиге.
Коэффициенты матча Бавария — Гройтер Фюрт
В предыдущем туре чемпионата «Бавария» уступила. В матче с «Бохумом» (4:2) мюнхенцы не были похожими на себя.
С «Гройтер Фюртом» команда в последнее время играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла все, прием один из них в дополнительное время.
«Гройтер Фюрт»
На данный момент «Гройтер Фюрт» занимает свое законное последнее место. Команда борется за выживание, но шансы все уменьшаются.
«Гройтер Фюрт» слабовато выглядит в атаке. Всего 20 забитых мячей в 22 матчах — явный показатель проблем с реализацией.
В предыдущем туре чемпионата «Гройтер Фюрт» наконец-то победил. Причем виктория пришлась на встречу с «Гертой» (2:1).
Помимо проблем в атаке, команда еще и пропускает чаще всех в лиге. 57 раз мяч оказывался в сетке ворот аутсайдера Бундеслиги. Ужас, да и только!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.06, на ничью за 13.00, а на «Гройтер Фюрт» — за 29.00.
«Бавария» должна покуражиться над слабой обороной гостей.
«Гройтер Фюрт»
Явное преимущество в классе делает шансы хозяев на разгромную победу высокими. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -3.5 с коэффициентом 2.10.