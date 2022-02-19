«Арминия»
«Арминия» привычно активно борется за сохранение места в элите. Команда сейчас занимает 15 место в таблице.
Главной проблемой команды является крайне слабая линия атаки. В 22 матчах «Арминия» забила только 21 мяч.
Коэффициенты матча Арминия — Унион
В предыдущем туре чемпионата «Арминия» уступила. Досадно, что неудача в матче с «Хоффенхаймом» (2:0) получилась полностью логичной.
С «Унионом» команда в последнее время играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Арминия» дважды уступила при трех ничьих.
«Унион»
На данный момент «Унион» занимает весьма высокое 7 место. Команда борется за выход в еврокубки, и вполне способна в этом преуспеть.
Вот только «Унион» слабовато выглядит в атаке. Все-таки 29 мячей в 22 матчах — не тот показатель, который соответствует месту берлинцев в таблице.
В предыдущем туре чемпионата «Унион» откровенно удручил. Дома команда была показательно разгромлена дортмундской «Боруссией» (0:3).
Причем поражение стало для берлинцев вторым к ряду. До того «Унион» уступил еще и «Аугсбургу» (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.50, на ничью за 3.25, а на «Арминию» — за 3.00.
«Арминия»
«Унион» выглядит монолитнее оппонента.
Хозяева слишком блекло выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» с коэффициентом 2.50.