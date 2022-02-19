«Арминия» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:30 мск. «Арминия» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия» привычно активно борется за сохранение места в элите. Команда сейчас занимает 15 место в таблице.

Главной проблемой команды является крайне слабая линия атаки. В 22 матчах «Арминия» забила только 21 мяч.

Коэффициенты матча Арминия — Унион 1 3.00 X 3.25 2 2.45 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Арминия» уступила. Досадно, что неудача в матче с «Хоффенхаймом» (2:0) получилась полностью логичной.

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С «Унионом» команда в последнее время играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Арминия» дважды уступила при трех ничьих.

«Унион»

На данный момент «Унион» занимает весьма высокое 7 место. Команда борется за выход в еврокубки, и вполне способна в этом преуспеть.

Вот только «Унион» слабовато выглядит в атаке. Все-таки 29 мячей в 22 матчах — не тот показатель, который соответствует месту берлинцев в таблице.

В предыдущем туре чемпионата «Унион» откровенно удручил. Дома команда была показательно разгромлена дортмундской «Боруссией» (0:3).

Причем поражение стало для берлинцев вторым к ряду. До того «Унион» уступил еще и «Аугсбургу» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.50, на ничью за 3.25, а на «Арминию» — за 3.00.

«Арминия» крайне неудачно играет с берлинцами .

«Унион» выглядит монолитнее оппонента.

Хозяева слишком блекло выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» с коэффициентом 2.50.