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    «Унион» удачно погостит в Билефельде

    «Арминия» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Бундеслига, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Унион»
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    Гриша Премель
    «Арминия» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 17:30 мск. «Арминия» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Февраля 2022 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Арминия»

    «Арминия» привычно активно борется за сохранение места в элите. Команда сейчас занимает 15 место в таблице.

    Главной проблемой команды является крайне слабая линия атаки. В 22 матчах «Арминия» забила только 21 мяч.

    Коэффициенты матча Арминия — Унион

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Арминия» уступила. Досадно, что неудача в матче с «Хоффенхаймом» (2:0) получилась полностью логичной.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С «Унионом» команда в последнее время играет откровенно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Арминия» дважды уступила при трех ничьих.

    «Унион»

    На данный момент «Унион» занимает весьма высокое 7 место. Команда борется за выход в еврокубки, и вполне способна в этом преуспеть.

    Вот только «Унион» слабовато выглядит в атаке. Все-таки 29 мячей в 22 матчах — не тот показатель, который соответствует месту берлинцев в таблице.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Унион» откровенно удручил. Дома команда была показательно разгромлена дортмундской «Боруссией» (0:3).

    Причем поражение стало для берлинцев вторым к ряду. До того «Унион» уступил еще и «Аугсбургу» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.50, на ничью за 3.25, а на «Арминию» — за 3.00.

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    «Арминия» крайне неудачно играет с берлинцами.

    «Унион» выглядит монолитнее оппонента.

    Хозяева слишком блекло выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Униона» с коэффициентом 2.50.

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    «Арминия» — «Унион»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» удачно погостит в Билефельде
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