В пятницу, 18 февраля, в стартовом поединке 23-го тура нидерландской Эредивизии ситтардская «Фортуна» на своем поле примет «Спарта» из Роттердама. Игра начнется в 22:00 по мск. «Фортуна» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фортуна»

После 22 сыгранных матчей «Фортуна» находится в зоне переходных матчей, на 16 позиции. Прямой вылет она опережает на два очка и на столько же отстает от безопасной строки.

Клуб из Ситтарда превосходно провел свои два последних поединка, выиграв их оба. Сперва в этот период он дома одолел середняка «Херенвен» 2:0, а затем на выезде переиграл «Гронинген» 1:0, также идущий в середине турнирки.

Коэффициенты матча Фортуна С — Спарта Роттердам 1 2.70 X 3.35 2 2.60 Ставка

Перед этим же команда имела 4-матчевую безвыигрышную серию в рамках чемпионата страны. В этот период она расписала одну мировую и потерпела три неудачи, причем две из них были минимальные.

Все прогнозы на футбол

В десяти домашних встречах текущего первенства «Фортуна» проиграла в половине из них, три матча она еще выиграла и дважды делила очки с оппонентами.

«Спарта» Роттердам

«Спарта» же расположилась в зоне прямого вылета, находясь ниже на строку предстоящего противника, отставая от него на два пункта.

Роттердамцы в своей последней проведенной встрече первенства смогли в родных стенах нанести минимальное поражений «Виллем II», выиграв со счетом 1:0.

До этого же коллектив имел длительную серию без побед, состоящую из девяти игр. В этот неудачный для себя период команда четыре раза сыграла вничью и пять раз уступала.

Вне родных стен «Спарта» в текущем чемпионате Нидерландов выиграла лишь одну встречу из десяти, трижды еще она расписала мировые и шесть раз уходила с поля поверженной.

За последние пять очных игр этих клубов дважды побеждала «Спарта», два раза была ничья и раз выиграла «Фортуна». В первом круге роттердамцы дома взяли верх — 3:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостя: победа «Спарты» — 2.53, победа «Фортуны» — 2.77, ничья — 3.40.

И хотя обе команды в этом сезоне не блещут, но «Фортуна» на данный момент находится в более лучших кондициях, та и играет дома. В общем, прогнозируем здесь викторию хозяев.