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    Битву аутсайдеров выиграет «Фортуна»

    «Фортуна» — «Спарта» Роттердам. Прогноз (к. 2.77) и ставки на футбол, чемпионат Нидерландов, 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фортуна» — «Спарта» Роттердам
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    «Фортуна» Ситтард
    В пятницу, 18 февраля, в стартовом поединке 23-го тура нидерландской Эредивизии ситтардская «Фортуна» на своем поле примет «Спарта» из Роттердама. Игра начнется в 22:00 по мск. «Фортуна» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 18 Февраля 2022 года
    Фортуна С
  • Ситтард
    •  Фортуна С 22:00 Спарта Роттердам Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Фортуна»

    После 22 сыгранных матчей «Фортуна» находится в зоне переходных матчей, на 16 позиции. Прямой вылет она опережает на два очка и на столько же отстает от безопасной строки.

    Клуб из Ситтарда превосходно провел свои два последних поединка, выиграв их оба. Сперва в этот период он дома одолел середняка «Херенвен» 2:0, а затем на выезде переиграл «Гронинген» 1:0, также идущий в середине турнирки.

    Коэффициенты матча Фортуна С — Спарта Роттердам

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    Перед этим же команда имела 4-матчевую безвыигрышную серию в рамках чемпионата страны. В этот период она расписала одну мировую и потерпела три неудачи, причем две из них были минимальные.

    Все прогнозы на футбол

    В десяти домашних встречах текущего первенства «Фортуна» проиграла в половине из них, три матча она еще выиграла и дважды делила очки с оппонентами.

    «Спарта» Роттердам

    «Спарта» же расположилась в зоне прямого вылета, находясь ниже на строку предстоящего противника, отставая от него на два пункта.

    Роттердамцы в своей последней проведенной встрече первенства смогли в родных стенах нанести минимальное поражений «Виллем II», выиграв со счетом 1:0.

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    • До этого же коллектив имел длительную серию без побед, состоящую из девяти игр. В этот неудачный для себя период команда четыре раза сыграла вничью и пять раз уступала.

    Вне родных стен «Спарта» в текущем чемпионате Нидерландов выиграла лишь одну встречу из десяти, трижды еще она расписала мировые и шесть раз уходила с поля поверженной.

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    За последние пять очных игр этих клубов дважды побеждала «Спарта», два раза была ничья и раз выиграла «Фортуна». В первом круге роттердамцы дома взяли верх — 3:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостя: победа «Спарты» — 2.53, победа «Фортуны» — 2.77, ничья — 3.40.

    И хотя обе команды в этом сезоне не блещут, но «Фортуна» на данный момент находится в более лучших кондициях, та и играет дома. В общем, прогнозируем здесь викторию хозяев.

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    «Фортуна» — «Спарта» Роттердам: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на футбол. Битву аутсайдеров выиграет «Фортуна»
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