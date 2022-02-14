14 февраля на стадионе «Океан» в рамках 24-го тура второго французского дивизиона «Гавр» сыграет против «Бастии». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. «Гавр» — «Бастия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гавр»

«Гавр» на текущий момент находится вблизи зоны плей-офф, отставая от нее всего на три пункта, так что еще вполне может побороться за путевку в элиту.

После того как в конце декабря «небесные» одолели на выезде «Осер» 3:2, затем в последующих четырех поединках чемпионата они выиграть не могут. Сперва в этом отрезке они проиграли дома 0:1 «Сошо».

В последующих же трех встречах нормандцы неизменно играли вничью. Начали они данный период с мировой 2:2 против «Парижа», после чего по 0:0 разошлись с «Родезом» и «Ньором».

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Только четыре из 12 домашних игр «Гавр» смог выиграть на своем поле, еще три раза он уступал и пять встреч свел мировыми результатами.

«Бастия»

«Бастии» же в этом сезоне уготована борьба за выживание. На данный момент она находится на 17-й безопасной строке, но 18-ю позицию опережает лишь на три очка.

Накануне островитяне проиграли «Нанту» 0:2 в Кубке Франции, а в чемпионате страны в своей последней игре они расписали домашнюю мировую с клубом «По», сыграв 1:1.

Этой ничьей корсиканцы продлили свою безвыигрышную серию в рамках Лиги 2 до трех матчей. Всего в этот период они дважды делили очки со своими оппонентами и раз уходили с поля поверженными.

Что касается гостевой статистики, то вне родных стен «Бастия» играет слабо, выиграв всего два поединка из 11 при одной мировой и аж восьми фиаско.

В первом круге этого первенства команды расписали мировую 0:0 на поле «Бастии», а до этого не играли между собой девять лет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гавра» предлагают — 2.57.

На викторию «Бастии» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.06.

В данном сражении рискнем поставить на хозяев, так как они идут выше в турнике, да и островитяне вне родных стен выступают слабо.