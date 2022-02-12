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    «Доги» загрызут «Монпелье»

    «Монпелье» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига 1, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лилль»
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    Джонатан Дэвид
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 19:00 мск. «Монпелье» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Февраля 2022 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 19:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Монпелье»

    «Монпелье» в нынешнем сезоне выступает на среднем уровне. Команда борется за попадание в еврокубки, находясь на 7 месте в таблице Лиги 1.

    Главным достоянием команды является приличная атакующая линия. В 23 матчах чемпионата она настреляла 38 мячей.

    Коэффициенты матча Монпелье — Лилль

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    А вот в предыдущем туре чемпионата «Монпелье» не сумел добыть искомых баллов. Поражение от аутсайдера «Сент-Этьена» (3:1) в планы явно не входило.

    Все прогнозы на Лигу 1

    С «Лиллем» команда исторически играет неудачно. Из пяти последних матчей «Монпелье» добился лишь двух ничьих при трех коллизиях.

    «Лилль»

    На данный момент «Лилль» занимает скромное, как для действующего чемпиона, 11 место. Вот только с атакой у команды не ладится: всего 31 забитый мяч.

    Очевидно, «Лилль» будет бороться лишь за попадание в еврокубки. Учитывая плотность в таблице, шансы на это у «догов» имеются.

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  • 09/02/2022

    • В предыдущем туре Лиги 1 «Лилль» был разгромлен. ПСЖ, будто припомнив «догам» прошлый чемпионат, поглумился над командой (1:5).

    Заметно отсутствие Бурака Йылмаза. Опытнейший турецкий форвард пропустил матч с парижанами, и наверняка не сыграет в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 2.20, на ничью за 3.50, а на «Лилль» — за 3.20.

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    «Монпелье» крайне неубедительно выглядел в минувшем туре чемпионата.

    «Лилль» традиционно успешно противостоит «Монпелье».

    «Доги» наверняка мотивированы реабилитироваться за позор в матче с парижанами. Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» с коэффициентом 2.20.

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    «Монпелье» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Доги» загрызут «Монпелье»
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