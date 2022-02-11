Центральный поединок 22 тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Спортингом» состоится 11 февраля на стадионе «Драгау». Начало в 23:15 мск. «Порту» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Драконы» продолжают двигаться вперед, исправно набирая по 3 очка в каждой встрече. За 21 тур они не потерпели ни единого поражения и это сейчас уникальный результат в турнире. Соответственно, при 19 победах они лидируют в таблице, имея 59 очков.

За 5 туров коллектив Сержиу Консейсау набрали 15 очков, пропуская в среднем за игру по одному мячу.

Коэффициенты матча Порту — Спортинг 1 2.05 X 3.45 2 3.65 Ставка

В последних матчах турнира «Порту» обыграл «Фамаликан» (3:1), «Маритиму» (2:1) и «Ароку» (2:0). Результативная серия, при которой команда забивает за встречу не менее двух голов, составляет 7 поединков.

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В домашних выступлениях у «синих» стопроцентный результат — 10 побед в 10 матча на «Драгау».

«Спортинг»

Гости стараются не отставать от «Порту», но это им удается с трудом. Сейчас разрыв составляет 6 очков. Все потому, что «Спортинг» дважды проиграл в период последних пяти туров. Интересно, что это были его единственные неудачи в текущем сезоне.

Как бы там ни было, «львы» подошли к центральному матчу с двумя победами подряд. Они разгромили «Белененсеш» (4:1) и выиграли у «Фамаликана» (2:0).

Кроме того, напомним, что «Спортинг» выиграл Кубок лиги. 29 января команда обыграла в финале «Бенфику» с результатом 2:1. В целом победная серия гостей с учетом всех турниров составляет 4 поединка.

Последнее фиаско у «зелено-белых» было 22 января в матче с «Брагой», который закончился с результатом 1:2.

Прогноз и ставка

На бумаге у букмекеров фаворит «Порту» за 2.08. За 3.55 нам дают победу «Спортинга». Ничья будет рассчитываться с котировкой 3.45.

В последние годы «Спортинг» доставил «Порту» немало проблем. «Драконы» не выигрывают у него в чемпионате уже 3 матча подряд. Последние результаты — это 0:0 и 1:1.

так как обе команды сейчас лучшие обороны, то есть крайне мало пропускают, то рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.02.

Как бы там ни было, дома «Порту» играют отлично. «Спортинг» уже споткнулся в этом сезоне, причем дважды за короткий период времени. Хозяева же продолжают идти на победной серии. Если так хочется, то можно поставить на победу «Порту». В этом поединке все может решить один мяч.