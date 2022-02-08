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    «Сток Сити» обидит «лебедей»

    «Сток Сити» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионшип, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Суонси»
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    Сэм Клукас
    «Сток Сити» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 22:45 мск. «Сток Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Февраля 2022 года
    Сток Сити
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    •  Сток Сити 22:45 Суонси Суонси
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    «Сток Сити»

    «Сток Сити» в нынешнем сезоне не радует своей игрой. Команда сейчас занимает скромное 14 место, ни на что серьезное не претендуя.

    В последних матчах команда несколько затормозила. Отставание от зоны плей-офф все растет, да и конкурентов — пруд пруди.

    Коэффициенты матча Сток Сити — Суонси

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Сток Сити» добыл один пункт. Выездная ничья с «Хаддерсфилдом» (1:1) сойдет за положительный результат.

    Все прогнозы на футбол

    С «Суонси» команда в последнее время играет довольно удачно. Из пяти последних очных встреч три завершились для «Сток Сити» победами при двух коллизиях.

    «Суонси»

    На данный момент «Суонси» занимает 16 место. Борьба за выживание команде не грозит, но и прыжка вверх ожидать вряд ли стоит.

    Между тем, с атакой у команды серьезные сложности. Реалии таковы, что в 28 матчах игроки «Суонси» забили лишь 29 мячей.

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    • С обороной тоже не все так позитивно (35 пропущенных мячей). Так что «лебеди» все укореняются в Чемпионшип, постепенно забывая о премьерлиговых амбициях.

    В минувшем туре чемпионата «Суонси» наконец-то победил. Причем команде удалось минимально одолеть одного из лидеров лиги «Блэкберн».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сток Сити» за 2.25, на ничью за 3.25, а на «Суонси» — за 3.40.

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    «Сток Сити» еще постарается побороться за попадание в плей-офф.

    «Суонси» имеет заметные трудности с реализацией.

    В матче примерно равных по классу соперников важным является фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Сток Сити» с коэффициентом 2.25.

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    «Сток Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на футбол. «Сток Сити» обидит «лебедей»
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