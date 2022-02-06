В матче 23 тура Лиги 1 «Страсбург» примет «Нант». Встреча запланирована на 5 февраля 17:00 мск. «Страсбург» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

«Эльзасцы» совершили большой прорыв в этом сезоне. Они достигли 4 строчки в турнирной таблице Лиги 1, набрав 35 очков после 22 туров.

В игре хозяев есть недочеты и это иногда приводит к неудачам, но в целом положительных результатов больше. К примеру в январе команда выиграла 3 из 4 матчей чемпионата. Лишь поражение от «Бордо» (3:4) прервало успешную серию коллектива.

Коэффициенты матча Страсбург — Нант 1 1.80 X 3.80 2 4.30 Ставка

Ранее «Страсбург» победил «Метц» (2:0), «Монпелье» (3:1) и «Клермон» (2:0). Всего на счету клуба 10 побед в сезоне при семи поражениях.

Все прогнозы на Лигу 1

Конкретно дома «Страсбург» играет неплохо и демонстрирует шестой результат в лиге. На своем поле команда выиграла в шести из десяти случаев и пропустила всего 13 голов в 11 играх.

«Нант»

Гости заняли экватор турнирной таблицы с 32 очками. При этом от зоны еврокубков их отделяют всего 2 пункта. Они настроены подняться выше и декларировали свои намерения в прошлом туре, когда победили «Лорьян» 4:2.

В продолжении победного пути «Нант» всухую обыграл «Брест» со счетом 2:0 в 1/8 финала Кубка Франции.

В последний раз «канарейки» проигрывали 14 января, когда на выезде не справились с «Ниццей», уступив ей 1:2. Ну и ничью с «Монако» можно выделить (0:0). В любом случае, в январе «Нант» выиграл больше, чем упустил — 3 победы в 5 играх.

Лишь 3 из 9 побед в этом сезоне «Нант» одержал на выезде. Почти половина результатов — это поражения. Фиаско в матче с «Ниццей» стало пятым выездным по счету.

Прогноз и ставка

В связи с таким положением дел в Лиге 1, букмекеры рассчитывают именно на «Страсбург». На его победу они дают 1.80. Победа «Нанта» сегодня оценивается котировкой 4.60. За 3.80 можно поставить на ничью.

Не скажешь, что «Нант» очень плох в этом сезоне. Победой он может очень высоко подняться в миг. Однако «Страсбург» выглядит куда лучше и он перед матчем отдыхал, тогда как гости выступали в Кубке Франции.

В ноябре между команда зафиксировали боевую ничью 2:2. В этот раз хочется поставить на победу «Страсбурга». Тем более что команда неплохо играет дома. Победа позволит ей остаться в первой четверке.