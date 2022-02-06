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    Останется ли «Страсбург» в четверке лидеров?

    «Страсбург» — «Нант». Прогноз, ставки (к. 1.80) на футбол, Лига 1, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Нант»
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    Кевин Гамейро
    В матче 23 тура Лиги 1 «Страсбург» примет «Нант». Встреча запланирована на 5 февраля 17:00 мск. «Страсбург» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Февраля 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 17:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    «Эльзасцы» совершили большой прорыв в этом сезоне. Они достигли 4 строчки в турнирной таблице Лиги 1, набрав 35 очков после 22 туров.

    В игре хозяев есть недочеты и это иногда приводит к неудачам, но в целом положительных результатов больше. К примеру в январе команда выиграла 3 из 4 матчей чемпионата. Лишь поражение от «Бордо» (3:4) прервало успешную серию коллектива.

    Коэффициенты матча Страсбург — Нант

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Ранее «Страсбург» победил «Метц» (2:0), «Монпелье» (3:1) и «Клермон» (2:0). Всего на счету клуба 10 побед в сезоне при семи поражениях.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Конкретно дома «Страсбург» играет неплохо и демонстрирует шестой результат в лиге. На своем поле команда выиграла в шести из десяти случаев и пропустила всего 13 голов в 11 играх.

    «Нант»

    Гости заняли экватор турнирной таблицы с 32 очками. При этом от зоны еврокубков их отделяют всего 2 пункта. Они настроены подняться выше и декларировали свои намерения в прошлом туре, когда победили «Лорьян» 4:2.

    В продолжении победного пути «Нант» всухую обыграл «Брест» со счетом 2:0 в 1/8 финала Кубка Франции.

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    • В последний раз «канарейки» проигрывали 14 января, когда на выезде не справились с «Ниццей», уступив ей 1:2. Ну и ничью с «Монако» можно выделить (0:0). В любом случае, в январе «Нант» выиграл больше, чем упустил — 3 победы в 5 играх.

    Лишь 3 из 9 побед в этом сезоне «Нант» одержал на выезде. Почти половина результатов — это поражения. Фиаско в матче с «Ниццей» стало пятым выездным по счету.

    Прогноз и ставка

    В связи с таким положением дел в Лиге 1, букмекеры рассчитывают именно на «Страсбург». На его победу они дают 1.80. Победа «Нанта» сегодня оценивается котировкой 4.60. За 3.80 можно поставить на ничью.

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    Не скажешь, что «Нант» очень плох в этом сезоне. Победой он может очень высоко подняться в миг. Однако «Страсбург» выглядит куда лучше и он перед матчем отдыхал, тогда как гости выступали в Кубке Франции.

    В ноябре между команда зафиксировали боевую ничью 2:2. В этот раз хочется поставить на победу «Страсбурга». Тем более что команда неплохо играет дома. Победа позволит ей остаться в первой четверке.

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    «Страсбург» — «Нант»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Останется ли «Страсбург» в четверке лидеров?
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