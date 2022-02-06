В рамках 1/16 финала Кубка Англии запланирована встреча между «Ноттингем Форест» и «Лестер Сити». Она состоится 5 февраля на «Сити Граунд». Начало в 19:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

Хозяева борются за место в плей-офф Чемпионшипа. Там они занимают 8 место с 43 очками, имея при этом почти равные показатели побед и поражений. Последний отрезок сезона команда провела неплохо, одержав 4 победы в 5 играх.

Начнем с того, что «Ноттингем Форест» обыграл в Кубке Англии «Арсенал» со счетом 1:0. С тем же результатом «красные» победили в чемпионате «Миллуол». Сухая серия прервалась во встрече с «Дерби» (2:1), но все-таки команде удалось продолжить победный путь.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Лестер 1 3.80 X 3.75 2 1.90 Ставка

В конце января «Ноттингем» оформил четвертую победу в серии, выиграв у «Барнсли» 3:0. Спустя 5 дней клуб проиграл на выезде «Кардиффу» (1:2) и теперь все надо начинать сначала.

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Стоит учитывать, что «Арсенал» хозяева победили дома. «Лестер» едет в гости к сопернику, выигравшему 3 домашних поединка подряд.

«Лестер»

«Лестер» стартовал в Кубке Англии с разгромной победы над «Уотфордом» со счетом 4:1. Так команда Брендана Роджерса начала январь. Однако следующие результаты были неудовлетворительными.

«Лисы» проиграли «Тоттенхэму» 2:3 в перенесенном поединке 17 тура АПЛ. За этим последовала ничья дома с «Брайтоном» (1:1). «Синие» упустили победу в концовке встречи.

У «Лестера» достаточно объемный лазарет и к этому стоит прибавить отсутствующих игроков с Кубка Африки. Итого выходит 9 футболистов. Так было перед игрой с «Брайтоном».

На матч с «чайками» в заявку не попали Райан Бертран, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо, Тимоти Кастань, Нампалис Менди, Уилфред Ндиди, Рикарду Перейра, Джонни Эванс и Уэсли Фофана.

Прогноз и ставка

Котировка на «Лестер» достаточно высокая — 2.04, за 3.60 букмекеры дают победу «Ноттингем Форест». 1.55 и 2.45 конторы выставили на проход «Лестера» и «Ноттингема» соответственно.

Учитывая все кадровые проблемы, которые могут иметь место перед этой игрой, «Лестеру» будет крайне непросто на выезде. «Ноттингем» окажет сопротивление и постарается доставить сопернику как можно больше проблем как впереди, так и в обороне.