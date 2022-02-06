«Ноттингем Форест»
Хозяева борются за место в плей-офф Чемпионшипа. Там они занимают 8 место с 43 очками, имея при этом почти равные показатели побед и поражений. Последний отрезок сезона команда провела неплохо, одержав 4 победы в 5 играх.
Начнем с того, что «Ноттингем Форест» обыграл в Кубке Англии «Арсенал» со счетом 1:0. С тем же результатом «красные» победили в чемпионате «Миллуол». Сухая серия прервалась во встрече с «Дерби» (2:1), но все-таки команде удалось продолжить победный путь.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Лестер
В конце января «Ноттингем» оформил четвертую победу в серии, выиграв у «Барнсли» 3:0. Спустя 5 дней клуб проиграл на выезде «Кардиффу» (1:2) и теперь все надо начинать сначала.
Стоит учитывать, что «Арсенал» хозяева победили дома. «Лестер» едет в гости к сопернику, выигравшему 3 домашних поединка подряд.
«Лестер»
«Лестер» стартовал в Кубке Англии с разгромной победы над «Уотфордом» со счетом 4:1. Так команда Брендана Роджерса начала январь. Однако следующие результаты были неудовлетворительными.
«Лисы» проиграли «Тоттенхэму» 2:3 в перенесенном поединке 17 тура АПЛ. За этим последовала ничья дома с «Брайтоном» (1:1). «Синие» упустили победу в концовке встречи.
У «Лестера» достаточно объемный лазарет и к этому стоит прибавить отсутствующих игроков с Кубка Африки. Итого выходит 9 футболистов. Так было перед игрой с «Брайтоном».
На матч с «чайками» в заявку не попали Райан Бертран, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо, Тимоти Кастань, Нампалис Менди, Уилфред Ндиди, Рикарду Перейра, Джонни Эванс и Уэсли Фофана.
Прогноз и ставка
Котировка на «Лестер» достаточно высокая — 2.04, за 3.60 букмекеры дают победу «Ноттингем Форест». 1.55 и 2.45 конторы выставили на проход «Лестера» и «Ноттингема» соответственно.
Учитывая все кадровые проблемы, которые могут иметь место перед этой игрой, «Лестеру» будет крайне непросто на выезде. «Ноттингем» окажет сопротивление и постарается доставить сопернику как можно больше проблем как впереди, так и в обороне.
Если Варди и Ихеаначо не смогут сыграть, то в атаке у «лисов» будут проблемы. Этим обязательно воспользуются хозяева, которые не дали «Арсеналу» ни единого шанса. Возможно стоит присмотреться к