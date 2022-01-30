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    «Антверпен» не проиграет в этом матче

    «Гент» — «Антверпен». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Бельгии, 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Антверпен»
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    Михаэль Фрай
    «Гент» на своём поле сыграет против «Антверпена» в рамках 25-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 30 января, начало — 18:00 (мск). «Гент» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 30 Января 2022 года
    Гент
  • Бельгия. Про Лига
    •  Гент 18:00 Антверпен Антверпен
  • Бельгия. Про Лига
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    «Гент»

    «Гент» занимает 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии набрав 37 очков. Команда смогла забить 36 раз, а пропустила 25 голов за этот сезон.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Гент» 5 раз радовал болельщиков победами, 1 раз потерпел поражение и 4 раза расходился ничьей со своими соперниками.

    В чемпионате Бельгии «Гент» не может одержать победу уже 4 матча подряд. Команде приходилось довольствоваться только ничейными результатами с «Юнионом» (0:0), «Кортрейком» (2:2), «Шарлеруа» (0:0) и «Остенде» (1:1).

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    На поле не смогут выйти Лоран Депуатр, Иломбе Мбойо, Сулейман Марр, Мишель Нгадё-Нгаджуи, Вадис Одиджа-Офоэ и Тарик Тиссаудали.

    «Антверпен»

    «Антверпен» занимает 3-е место в турнирной таблице Высшей Лиги Бельгии набрав 44 очка и имея еще одну игру в запасе. Команда забивала 43 раза, а пропустила 26 голов в этом сезоне.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Антверпен» 3 раза сыграл вничью, 1 раз потерпел поражение и 6 раз побеждал своих соперников.

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    • В чемпионате Бельгии после поражения от «Стандарта» (2:3) «Гент» уже 5 матчей подряд не проигрывает. За этот период команда смогла одержать победы над «Эйпеном» (4:2), «Шарлеруа» (3:0) и «Остенде» (1:2). И «Гент» не смог определить сильнейшего в матчах с «Антверпеном» (1:1) и «Синт-Трёйден» (1:1).

    В этом матче команде не помогут Виктор Фишер, Абдулай Сек, Бруни Нсимба, Сандер Копман и Аурелио Бута.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гента» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Антверпена» — за 4.00.

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    Прогноз — Встречаются две сильные команды чемпионата Бельгии, которые показывают хорошие результаты в этом сезоне. Но в последнее время «Гент» показывает не очень хорошую игру, а вот «Антверпен» наоборот, набрал форму и не проигрывает.

    По статистике личных встреч «Антверпен» так же не проигрывал «Генту» уже 5 матчей подряд и этот не станет исключением.

    Ставка — «Антверпен» не проиграет за 1.95.

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    «Гент» — «Антверпен»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на футбол. «Антверпен» не проиграет в этом матче
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