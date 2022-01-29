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    «Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Англии, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс»
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    «Блэкберн Роверс»
    «Лутон Таун» на своем поле сыграет с «Блэкберн Роверс» в 29-м туре первого английского дивизиона. Игра пройдет 29 января, начало — в 18:00 по мск. «Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Января 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 18:00 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лутон Таун»

    С 38 зачетными пунктами «Лутон Таун» расположился на десятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на шесть очков, но имеет две игры в запасе.

    За последние шесть встреч в рамках первенства «шляпники» теряли очки только в двух случаях, проиграв в позапрошлом туре на выезде «Шеффилд Юнайтед» 0:2 и сыграв вничью дома с «Фулхэмом» 1:1 еще в декабре.

    Остальные же четыре игры в данном отрезке бедфордширцы выиграли. Причем в трех случаях они не пропускали. В минувшем же игровом дне они одолели в родных стенах «Бристоль Сити» 2:1.

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    Дома «Лутон» заработал 22 пункта из 38. Команда смогла добиться шести викторий в 13 поединках, трижды уступала и четыре матча закончила вничью.

    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» ставит перед собой задачу вернуться в элиту английского футбола. На данный момент в турнирной таблице он занимает второе место, опережая третью строку на три балла, но сыграв на матч больше.

    Начиная с ноября у «бродяг» в чемпионате была серия из десяти матчей без поражений, в которых они восемь раз одерживали виктории и дважды расходились миром.

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    • Однако 19 января коллектив прервал эту удачную для себя серию, потерпев фиаско в гостях от «Халла» 0:2. После этого он вновь стал на победный путь, переиграв накануне дома 1:0 «Мидлсбро».

    Лишь 19 из 52 очков «Блэкберн» в текущем сезоне смог заработать на чужих полях. Клуб добился пяти викторий, четыре раза уступал и столько же встреч завершил миром.

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    В первом круге на поле «Блекберна» эти команды сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне «бродяги» в играх со «шляпниками» набрали четыре очка, выиграв 2:1 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лутон Таун» — 2.47, победа «Блэкберн Роверс» — 2.94, ничья — 3.44.

    Скорее всего, в данном поединке будет упорная борьба, с небольшим количеством опасных моментов, и высокой результативности здесь ждать не приходится.

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    «Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. Команды не смогут пробить верх
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