«Лутон Таун» на своем поле сыграет с «Блэкберн Роверс» в 29-м туре первого английского дивизиона. Игра пройдет 29 января, начало — в 18:00 по мск. «Лутон Таун» — «Блэкберн Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

С 38 зачетными пунктами «Лутон Таун» расположился на десятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на шесть очков, но имеет две игры в запасе.

За последние шесть встреч в рамках первенства «шляпники» теряли очки только в двух случаях, проиграв в позапрошлом туре на выезде «Шеффилд Юнайтед» 0:2 и сыграв вничью дома с «Фулхэмом» 1:1 еще в декабре.

Остальные же четыре игры в данном отрезке бедфордширцы выиграли. Причем в трех случаях они не пропускали. В минувшем же игровом дне они одолели в родных стенах «Бристоль Сити» 2:1.

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Дома «Лутон» заработал 22 пункта из 38. Команда смогла добиться шести викторий в 13 поединках, трижды уступала и четыре матча закончила вничью.

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» ставит перед собой задачу вернуться в элиту английского футбола. На данный момент в турнирной таблице он занимает второе место, опережая третью строку на три балла, но сыграв на матч больше.

Начиная с ноября у «бродяг» в чемпионате была серия из десяти матчей без поражений, в которых они восемь раз одерживали виктории и дважды расходились миром.

Однако 19 января коллектив прервал эту удачную для себя серию, потерпев фиаско в гостях от «Халла» 0:2. После этого он вновь стал на победный путь, переиграв накануне дома 1:0 «Мидлсбро».

Лишь 19 из 52 очков «Блэкберн» в текущем сезоне смог заработать на чужих полях. Клуб добился пяти викторий, четыре раза уступал и столько же встреч завершил миром.

В первом круге на поле «Блекберна» эти команды сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне «бродяги» в играх со «шляпниками» набрали четыре очка, выиграв 2:1 дома и сыграв 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лутон Таун» — 2.47, победа «Блэкберн Роверс» — 2.94, ничья — 3.44.

Скорее всего, в данном поединке будет упорная борьба, с небольшим количеством опасных моментов, и высокой результативности здесь ждать не приходится.