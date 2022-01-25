«Антверпен» на своем поле сыграет против «Сент-Трюйдена» в 24-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Игра пройдет 25 января и начнется в 20:45 по мск. «Антверпен» — «Сент-Трюйден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

После 22 проведенных матчей «Антверпен» находится на второй строке в турнирной таблице бельгийского чемпионата, отставая на семь очков от лидера, а третий «Брюгге» опережает лишь по разнице мячей.

У «красных» только одно поражение за последние семь встреч в рамках внутреннего первенства, которое было в середине декабря в родных стенах от льежского «Стандарда» 2:3.

Еще в этот период коллектив расписал одну мировую и добыл пять победных результатов. Две из этих викторий пришлись на прошлые туры — дома над «Шарлеруа» 3:0 и в гостях над «Остенде» 2:1.

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За 11 домашних поединков текущего чемпионата «Антверпен» выиграл в семи из них. Еще по два раза он делил очки с оппонентами и терпел неудачи.

«Сент-Трюйден»

«Сент-Трюйден» с 27 зачетными пунктами разместился на 11 позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая на шесть баллов от восьмой строки, дающей право на плей-офф за еврокубки.

В минувшем туре первенства «канарейки» смогли обыграть на своей территории аутсайдера «Серен» 3:1. Данная виктория стала для них второй за последние три поединка.

Перед этим периодом «желто-синие» имели очень неудачную серию, проиграв пять встреч подряд. Правда, в этом отрезке три из них были с минимальной разницей.

Вне родных стен «Сент-Трюйден» смог разжиться 13 баллами, выиграв четыре поединка при одном мировом исходе и шести фиаско.

Стоит отметить, что «Антверпен» смог обыграть «Сент-Трюйден» только дважды за последние девять встреч. Еще дважды была ничья и пять игр выиграли «канарейки».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Антверпена» предлагают — 1.69.

На викторию «Сент-Трюйдена» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.98.

И хотя «Антверпен» неудачно играет против «Сент-Трюйдена» в последнее время, но сейчас все же ожидаем уверенной виктории хозяев, учитывая их отличное нынешнее состояние.