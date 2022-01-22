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    Продолжится ли победная поступь «Фулхэма»?

    «Сток Сити» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.45) и ставки на футбол, Чемпионшип, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм» лидирует в Чемпионшипе
    Матч 28 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) между «Сток Сити» и «Фулхэмом» состоится 22 января на стадионе «bet365». Начало в 18:00 мск. «Сток Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Января 2022 года
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    «Сток Сити»

    «Сток Сити» пытается вклиниться в борьбу за плей-офф. Сейчас он идет восьмым с отставанием в четыре балла от шестой строки, но имеет пару игр в запасе.

    У «Гончаров» две виктории за последние семь встреч первенства. В пяти других же поединках они раз сыграли вничью и четырежды уступали.

    Две из этих неудач на конец минувшего и начало Нового года, когда «красно-белые» были повержены по 1:2 на своей территории «Престоном» и «Дерби Каунти».

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    После этого в двух последних поединках «Сток Сити» выигрывал. Помимо победы над «Халлом» (2:0) в прошлом туре, ему также удалось обыграть «Лейтон Ориент» (2:0).

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» за последние три матча чемпионата смог забить 19 мячей. В этих играх он разгромил на выезде 7:0 «Рединг», а также на своем поле разбил «Бристоль Сити» и «Бирмингем» с одинаковым счетом 6:2.

    Перед этим «Дачники» не могли выиграть на протяжении пяти встреч. Этот не совсем удачный период они начали с четырех мировых подряд, после чего дома уступили 0:1 «Шеффилд Юнайтед».

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    • Лондонцы выиграли четыре последних матча во всех турнира. Помимо вышеупомянутых игр, они также одолели «Бристоль Сити» (1:0) в Кубке Англии.

    В турнирной таблице первого английского дивизиона «Фулхэм» находится на первой позиции, имея в своем активе 54 очка. Это на пять больше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Фулхэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.

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    «Сток Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная поступь «Фулхэма»?
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