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    «Змеи» не будут напрягаться в Кубке

    «Интер» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок Италии, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Эмполи»
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    «Интер»
    19 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в 1/8 финала Кубка Италии «Интер» сыграет против «Эмполи». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Интер» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 19 Января 2022 года
    Интер
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    «Интер»

    Пока это сезон «Интер» может занести себе в актив. Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов и лидирует в чемпионате Италии.

    У «нерадзурри» за последние 18 встреч с учетом всех турниров только одно поражение, которое было от мадридского «Реала» в гостях в прошлом месяце в рамках самого престижного еврокубка.

    Коэффициенты матча Интер — Эмполи

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 11.50
  • Ставка
    •

    Накануне «змеи» смогли пополнится очередным трофеем. Они завоевали Суперкубок Италии, одолев «Ювентус». Основное время завершилось 1:1, а на 120-й минуте миланцы смогли провести решающий гол.

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    После этого они расписали мировую с «Аталантой» 0:0 в Серии А, тем самым прервав серию из пяти побед подряд, три из которых были «сухими».

    «Эмполи»

    «Эмполи» находится в середине турнирной таблицы Серии А, на 11 позиции. Вылет команде не грозит, но и до еврокубков им тоже далеко.

    Вот уже как пять встреч тосканцы победить не могут. В этот период они дважды проиграли, причем оба раза на своем поле, а также три поединка свели вничью.

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    • Одна из этих мировых состоялась пару дней тому назад в рамках чемпионата страны, где они поделили очки на выезде с «Венецией», сыграв 1:1.

    В текущем же Кубке страны «Эмполи» преодолел уже два этапа, поочередно обыграв на них дома «Виченцу» 4:2 из Серии Б и «Верону» 4:3 на выезде.

    Стоит отметить, что «Интер» выиграл у «Эмполи» в последних восьми очных поединках, но, правда, в основном с разницей в 1-2 мяча.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.25, победа «Эмполи» — 12.50, ничья — 6.20.

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    Проход: «Интера» — 1.09; «Эмполи» — 7.30.

    Вряд ли «Интер» будет по полной выкладываться в этом матче. Поэтому в данной игре есть смысл ставить с форой на гостей.

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    «Интер» — «Эмполи»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «Змеи» не будут напрягаться в Кубке
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