19 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» в 1/8 финала Кубка Италии «Интер» сыграет против «Эмполи». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Интер» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Пока это сезон «Интер» может занести себе в актив. Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов и лидирует в чемпионате Италии.

У «нерадзурри» за последние 18 встреч с учетом всех турниров только одно поражение, которое было от мадридского «Реала» в гостях в прошлом месяце в рамках самого престижного еврокубка.

Коэффициенты матча Интер — Эмполи 1 1.23 X 6.50 2 11.50 Ставка

Накануне «змеи» смогли пополнится очередным трофеем. Они завоевали Суперкубок Италии, одолев «Ювентус». Основное время завершилось 1:1, а на 120-й минуте миланцы смогли провести решающий гол.

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После этого они расписали мировую с «Аталантой» 0:0 в Серии А, тем самым прервав серию из пяти побед подряд, три из которых были «сухими».

«Эмполи»

«Эмполи» находится в середине турнирной таблицы Серии А, на 11 позиции. Вылет команде не грозит, но и до еврокубков им тоже далеко.

Вот уже как пять встреч тосканцы победить не могут. В этот период они дважды проиграли, причем оба раза на своем поле, а также три поединка свели вничью.

Одна из этих мировых состоялась пару дней тому назад в рамках чемпионата страны, где они поделили очки на выезде с «Венецией», сыграв 1:1.

В текущем же Кубке страны «Эмполи» преодолел уже два этапа, поочередно обыграв на них дома «Виченцу» 4:2 из Серии Б и «Верону» 4:3 на выезде.

Стоит отметить, что «Интер» выиграл у «Эмполи» в последних восьми очных поединках, но, правда, в основном с разницей в 1-2 мяча.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интера» — 1.25, победа «Эмполи» — 12.50, ничья — 6.20.

Проход: «Интера» — 1.09; «Эмполи» — 7.30.

Вряд ли «Интер» будет по полной выкладываться в этом матче. Поэтому в данной игре есть смысл ставить с форой на гостей.