«Фатих Карагюмрюк»
«Фатих Карагюмрюк» является середняком чемпионата Турции. На текущий момент он находится на десятой позиции в турнирке, набрав в 21 игре 30 очков.
В своей последней встрече первенства «красно-черные» дома смогли справиться с «Ризеспором», выиграв со счетом 2:0. Эта виктория стала для них восьмой в текущем сезоне, еще семь раз они проиграли и шесть раз сыграли вничью.
Отметим, что перед этим выигрышем коллектив имел 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписал мировые с «Фенербахче» дома и «Аланьяспором» на выезде (по 1:1), а также уступил на выезде «Газиантепу» 1:3.
На своем поле «Фатих Карагюмрюк» набрал в данном розыгрыше Суперлиги 16 очков из 30, победив четыре раза при четырех мировых исходах и двух фиаско.
«Бешикташ»
«Бешикташ» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. Команда не смогла набрать ни одного очка на групповом этапе Лиги чемпионов, а в чемпионате Турции идет только шестой.
«Черные орлы» за 21 проведенный поединок первенства страны смогли победить только в девяти из них. Еще пять встреч они свели мировыми исходами и семь раз уходили с поля ни с чем.
В отрезке последних шести игр Суперлиги стамбульцы проиграли лишь раз, уступив на выезде «Коньяспору» 0:1, идущим сейчас вторым. Также два матча они свели вничью и трижды победили. Одна из викторий была накануне дома над «Газиантепом» 1:0.
Вне родных стен в текущем чемпионате «Бешикташ» выиграл лишь раз за десять игр при четырех мировых и пяти фиаско.
Между собой эти клубы провели три поединка, два из которых выиграл «Бешикташ» и раз викторию праздновал «Карагюмрюк».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бешикташа» предлагают — 2.21.
На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.72.
В двух из трех очных сражений данных команд забивали оба коллектива. Да и в последнее время они редко когда уходят с поля не забив хоть гол. В общем, рекомендуем ставить здесь на обмен забитыми мячами.