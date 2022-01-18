В рамках 22-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на своем поле сыграет против «Бешикташа». Игра состоится 18 января и начнется в 20:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» является середняком чемпионата Турции. На текущий момент он находится на десятой позиции в турнирке, набрав в 21 игре 30 очков.

В своей последней встрече первенства «красно-черные» дома смогли справиться с «Ризеспором», выиграв со счетом 2:0. Эта виктория стала для них восьмой в текущем сезоне, еще семь раз они проиграли и шесть раз сыграли вничью.

Отметим, что перед этим выигрышем коллектив имел 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписал мировые с «Фенербахче» дома и «Аланьяспором» на выезде (по 1:1), а также уступил на выезде «Газиантепу» 1:3.

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На своем поле «Фатих Карагюмрюк» набрал в данном розыгрыше Суперлиги 16 очков из 30, победив четыре раза при четырех мировых исходах и двух фиаско.

«Бешикташ»

«Бешикташ» не лучшим образом выступает в текущем сезоне. Команда не смогла набрать ни одного очка на групповом этапе Лиги чемпионов, а в чемпионате Турции идет только шестой.

«Черные орлы» за 21 проведенный поединок первенства страны смогли победить только в девяти из них. Еще пять встреч они свели мировыми исходами и семь раз уходили с поля ни с чем.

В отрезке последних шести игр Суперлиги стамбульцы проиграли лишь раз, уступив на выезде «Коньяспору» 0:1, идущим сейчас вторым. Также два матча они свели вничью и трижды победили. Одна из викторий была накануне дома над «Газиантепом» 1:0.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Бешикташ» выиграл лишь раз за десять игр при четырех мировых и пяти фиаско.

Между собой эти клубы провели три поединка, два из которых выиграл «Бешикташ» и раз викторию праздновал «Карагюмрюк».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бешикташа» предлагают — 2.21.

На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.72.

В двух из трех очных сражений данных команд забивали оба коллектива. Да и в последнее время они редко когда уходят с поля не забив хоть гол. В общем, рекомендуем ставить здесь на обмен забитыми мячами.