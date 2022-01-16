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    «Халл Сити» — «Сток Сити». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, Чемпионат Англии, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Сток Сити»
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    «Сток Сити»
    В 27-м туре английского Чемпионшипа «Халл Сити» на своем поле примет «Сток Сити». Игра пройдет 16 января и начнется в 15:00 по мск. «Халл Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Января 2022 года
    Халл Сити
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    «Халл Сити»

    «Халл» находится в нижней части турнирной таблицы, на 19 позиции среди 24 участников. У команды 23 очка в копилке и отрыв от зоны вылета в четыре пункта.

    В ноябре «тигры» выдали очень удачную серию, выиграв четыре поединка первенства подряд, пропустив за все это время лишь гол. После этого же они не знают радости победы на протяжении четырех игр.

    Так в этот неудачный период они сперва дважды сыграли вничью, а затем потерпели два фиаско подряд. Одно из них пришлось на прошлый тур, где команда уступила на выезде 0:1 «Блэкпулу».

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    В родных стенах «Халл» заработал 12 баллов из 23, трижды победив, столько же раз сыграв вничью и пять раз проиграв.

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» же пытается вклиниться в борьбу за плей-офф. Сейчас он идет восьмым с отставание в пять баллов от шестой строки, но имеет пару игр в запасе.

    У «гончаров» всего лишь одна виктория за последние шесть встреч первенства, которая была в начале декабря в гостях над КПР со счетом 2:0. В пяти других же поединках они раз сыграли вничью и четырежды уступали.

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  • 13/01/2022

    • Причем две из этих неудачи пришлись на последние игры коллектива, где «красно-белые» были повержены по 1:2 на своей территории «Престоном» и «Дерби Каунти».

    Всего 14 из 35 общих баллов «Сток Сити» добыл вне родных стен. Коллектив добился четырех выигрышей, два раза сыграл вничью и пять раз уходил с поля ни с чем.

    За последние четыре очные игры эти клубы обменялись домашними викториями. В первом круге «гончары» дома победили 2:0.

    Прогноз и ставка на «Халл Сити» — «Сток Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Сток Сити» предлагают — 2.54.

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    На викторию «Халла» дают — 2.94, ничья оценена — в 3.30.

    За семь последних очных матчей этих клубов в пяти из них за игру забивалось 2-3 мяча. Прогнозируем, что именно такое количество голов будет и на этот раз.

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    «Халл Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. Без забитых мячей здесь не обойдется
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