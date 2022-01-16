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    «Вильярреал» потеряет очки на поле «Эльче»?

    «Эльче» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Испании 16 января 2022 года

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    «Вильярреал» в пяти предыдущих матчах Ла Лиги одержал пять побед и ни разу не проиграл
    «Вильярреал» сыграет на выезде против «Эльче» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 января, начало — в 16:00 мск. «Эльче» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эльче»

    «Эльче» занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков. Расстояние от зоны вылета — всего лишь два очка.

    «Эльче», похоже, неплохо разыгрался к середине сезона. В январе команда Франсиско сыграла вничью с «Гранадой» и одержала гостевую победу над «Эспаньолом», а также прошла в Кубке Испании «Альмерию».

    Кроме того, в середине декабря у «Эльче» был классный матч с «Барселоной» (2:3). Не каждому скромному клубу удается забивать по два мяча на поле такого монстра.

    В девяти предыдущих матчах Ла Лиги на своем поле «Эльче» потерпел только два поражения.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» тем временем набрал в 20-ти матчах 29 очков и находится на восьмой строчке.

    «Вильярреал» в самом начале января разгромил на своем поле «Леванте» со счетом 5:0. Но сразу после этого команда Унаи Эмери разочаровала своих болельщиков, проиграв в Кубке Испании хихонскому «Спортингу».

    Дальше была встреча с «Атлетико», в которой «Вильярреал» даже вел в счете какое-то время, но в итоге — ничья 2:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Вильярреал» в пяти предыдущих матчах Ла Лиги одержал пять побед и ни разу не проиграл.

    Прогноз и ставка

    На «Эльче» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Вильярреала» — за 1.77.

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    В первом круге «Вильярреал» легко разгромил «Эльче» на своем поле, но предстоящий матч вряд ли будет простым для фаворита.

    «Эльче» неплохо разогнался, и вполне вероятно, что на этот раз у него получится отобрать очки у команды Эмери.

    Ставка — победа «Эльче» или ничья за 2.12.

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    «Эльче» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» потеряет очки на поле «Эльче»?
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