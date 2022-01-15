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    «Ланс» продлит ужасную серию «Сент-Этьена»?

    «Сент-Этьен» — «Ланс». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат Франции 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Ланс»
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    В десяти домашних матчах «Сент-Этьен» одержал только одну победу
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле против «Ланса» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 января, начало — в 19:00 мск. «Сент-Этьен» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Января 2022 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 19:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» занимает последнее место в таблице Лиги 1 после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 12 очков.

    В середине декабря клуб расторг контракт с Клодом Пюэлем и назначил главным тренером Паскаля Дюпра.

    После этого «Сент-Этьен» выиграл два матча в Кубке Франции. Но в игре Лиги 1 против «Нанта» «зеленые» снова уступил.

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    На данный момент серия поражений «Сент-Этьена» в чемпионате составляет пять матчей.

    В десяти домашних матчах чемпионата Франции «Сент-Этьен» одержал только одну победу.

    «Ланс»

    «Ланс» тем временем находится на шестой строчке в таблице Лиги 1, набрав в 20-ти матчах 30 очков.

    Ситуация полностью под контролем, «Ланс» может не переживать за свое будущее. Более того, у команды есть неплохие шансы побороться за место в еврокубках.

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    • В январе «Ланс» выбил из Кубка Франции «Лилль», а потом одержал победу над «Ренном» в рамках чемпионата. Начало года получилось очень удачным.

    При этом гостевая безвыигрышая серия «Ланса» в чемпионате составляет уже шесть матчей (пять поражений и ничья).

    Прогноз и ставка

    На «Сент-Этьен» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Ланса» — за 2.14.

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    Хозяевам срочно нужно набирать очки, в противном случае избежать вылета во второй дивизион будет крайне сложно. Но в ближайшем матче с этим, скорее всего, будут проблемы. Крепкому «Лансу» вполне по силам обыграть «Сент-Этьен» даже на выезде.

    Ставка — победа «Ланса» за 2.14.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ланса» больше 1,5 за 2.09.

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    «Сент-Этьен» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ланс» продлит ужасную серию «Сент-Этьена»?
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