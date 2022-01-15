«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» занимает последнее место в таблице Лиги 1 после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал всего лишь 12 очков.
В середине декабря клуб расторг контракт с Клодом Пюэлем и назначил главным тренером Паскаля Дюпра.
После этого «Сент-Этьен» выиграл два матча в Кубке Франции. Но в игре Лиги 1 против «Нанта» «зеленые» снова уступил.
На данный момент серия поражений «Сент-Этьена» в чемпионате составляет пять матчей.
В десяти домашних матчах чемпионата Франции «Сент-Этьен» одержал только одну победу.
«Ланс»
«Ланс» тем временем находится на шестой строчке в таблице Лиги 1, набрав в 20-ти матчах 30 очков.
Ситуация полностью под контролем, «Ланс» может не переживать за свое будущее. Более того, у команды есть неплохие шансы побороться за место в еврокубках.
В январе «Ланс» выбил из Кубка Франции «Лилль», а потом одержал победу над «Ренном» в рамках чемпионата. Начало года получилось очень удачным.
При этом гостевая безвыигрышая серия «Ланса» в чемпионате составляет уже шесть матчей (пять поражений и ничья).
Прогноз и ставка
На «Сент-Этьен» в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Ланса» — за 2.14.
Хозяевам срочно нужно набирать очки, в противном случае избежать вылета во второй дивизион будет крайне сложно. Но в ближайшем матче с этим, скорее всего, будут проблемы. Крепкому «Лансу» вполне по силам обыграть «Сент-Этьен» даже на выезде.
Ставка — победа «Ланса» за 2.14.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ланса» больше 1,5 за 2.09.