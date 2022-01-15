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    «Ириски» наконец-то победят?

    «Норвич» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Англии, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Эвертон»
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    Энтони Гордон
    15 января на «Карроу Роуд» в рамках 22-го тура АПЛ «Норвич» сыграет против «Эвертона». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Норвич» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2022 года
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    «Норвич»

    «Норвич» замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Коллектив имеет на счету 10 баллов, однако от спасительного 17-го места отстает на три очка.

    Отметим, что к данной игре «канарейки» подходят с серией из пяти поражений подряд в рамках чемпионата страны, все которые причем были «сухими». В прошлом туре клуб в гостях уступил «Кристал Пэласу» 0:3.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Эвертон

  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •
  • 1
  • 3.72
  • X
  • 3.51
  • 2
  • 2.06
  • Ставка!
    •

    Накануне «Норвич» в рамках Кубка Англии сумел одолеть на выезде третьелиговый «Чарльтон» 1:0 и вышел в 1/16 финала турнира.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Норвич» в текущем первенстве заработал ровно половину своих пунктов. Он раз победил, дважды сыграл вничью и семь раз уступал.

    «Эвертон»

    «Эвертон» неудачно проводит этот сезон, и на данный момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает только 15 строчку, опережая зону вылета на восемь пунктов.

    За последние 12 проведенных встреч команда из Ливерпуля сумела выиграть только одну, еще три поединка она завершила мировым исходом и в восьми случаях терпела поражения.

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  • 11/01/2022

    • В новом году «ириски» в рамках первенстве на домашнем поле проиграли «Брайтону» 2:3 и провели матч 1/32 финала Кубка Англии, где в гостях в овертайме сломили сопротивление «Халла» 3:2.

    Всего лишь шесть из 19 баллов «Эвертон» заработал на чужих полях. У клуба одна победа, три ничьи и пять поражений.

    В последних двух встречах этих команд побеждал «Эвертон», а перед этим дважды кряду выиграл «Норвич».

    Прогноз и ставка на «Норвич» — «Эвертон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эвертона» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Норвича» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.54.

    «Норвич» уж совсем слабо выглядит в этом сезона. Так что даже совсем неубедительный «Эвертон» вполне может рассчитывать на победу. Наш прогноз на эту игру — П2.

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    «Норвич» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ириски» наконец-то победят?
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