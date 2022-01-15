15 января на «Карроу Роуд» в рамках 22-го тура АПЛ «Норвич» сыграет против «Эвертона». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Норвич» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Коллектив имеет на счету 10 баллов, однако от спасительного 17-го места отстает на три очка.

Отметим, что к данной игре «канарейки» подходят с серией из пяти поражений подряд в рамках чемпионата страны, все которые причем были «сухими». В прошлом туре клуб в гостях уступил «Кристал Пэласу» 0:3.

Накануне «Норвич» в рамках Кубка Англии сумел одолеть на выезде третьелиговый «Чарльтон» 1:0 и вышел в 1/16 финала турнира.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Норвич» в текущем первенстве заработал ровно половину своих пунктов. Он раз победил, дважды сыграл вничью и семь раз уступал.

«Эвертон»

«Эвертон» неудачно проводит этот сезон, и на данный момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает только 15 строчку, опережая зону вылета на восемь пунктов.

За последние 12 проведенных встреч команда из Ливерпуля сумела выиграть только одну, еще три поединка она завершила мировым исходом и в восьми случаях терпела поражения.

В новом году «ириски» в рамках первенстве на домашнем поле проиграли «Брайтону» 2:3 и провели матч 1/32 финала Кубка Англии, где в гостях в овертайме сломили сопротивление «Халла» 3:2.

Всего лишь шесть из 19 баллов «Эвертон» заработал на чужих полях. У клуба одна победа, три ничьи и пять поражений.

В последних двух встречах этих команд побеждал «Эвертон», а перед этим дважды кряду выиграл «Норвич».

Прогноз и ставка на «Норвич» — «Эвертон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эвертона» предлагают — 2.10.

На викторию «Норвича» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.54.

«Норвич» уж совсем слабо выглядит в этом сезона. Так что даже совсем неубедительный «Эвертон» вполне может рассчитывать на победу. Наш прогноз на эту игру — П2.