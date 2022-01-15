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    «Фейеноорд» и «Витесс» забьют друг другу

    «Фейеноорд» — «Витесс». Прогноз (к. 1.79) и ставка на матч чемпионата Нидерландов 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Витесс»
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    «Фейеноорд» будет принимать «Витесс» в 19-м туре Эредивизи. Матч пройдет 15 января в Роттердаме. Начало — в 22:00 мск. «Фейеноорд» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 15 Января 2022 года
    Фейеноорд
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Фейеноорд 22:00 Витесс Витесс
  • Нидерланды. Эредивизия
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    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» завершал год не лучшим образом. После завершения группового этапа Лиги конференций, где клуб из Нидерландов занял первое место в своем квартете, «Фейеноорд» одержал лишь одну победу в четырех матчах.

    Команда при этом вылетела из Кубка Нидерландов, уступив «Твенте» со счетом 1:2.

    В чемпионате страны «Фейеноорд» сыграл вничью с «Гронингеном» (1:1), проиграл «Аяксу» (0:2), а также победил «Херенвен» в гостях со счетом 3:0.

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    После 18 туров «Фейеноорд» занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов. У команды 39 очков, она на 4 пункта отстает от ПСВ и на 3 — от «Аякса». Забито у «Фейеноорда» 42 гола, а пропущено 17.

    «Витесс»

    «Витесс» не проигрывает в восьми подряд матчах во всех турнирах. Эта серия включает в себя в том числе победу в матче Кубка Нидерландов против «Спарты» — 2:1.

    Год «Витесс» завершал ничьей против той же «Спарты» в чемпионате (2:2 в гостях), а также победой над «Зволле» (1:0 дома).

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  • 10/01/2022

    • В чемпионате Нидерландов «Витесс» идет четвертым. У команды в активе 33 очка, сразу два ближайших преследователя находятся на расстоянии 1 очка, тогда как до зоны Лиги чемпионов — целых 9 очков.

    Забивает и пропускает «Витесс» одинаково — 25 забитых и 25 пропущенных. Это единственная команда из топ-восьмерки чемпионата Нидерландов, у которой нет превосходства в забитых голах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фейеноорда» букмекерами в этом матче дается коэффициент 1,44, на ничью — 4,90, а на «Витесс» — 6,50.

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    В первом круге «Витесс» обыграл «Фейеноорд» на своем поле со счетом 2:1. С учетом формы «Витесса», показанной в конце прошлого года, ждем конкурентной игры и от этого матча.

    Прогноз и ставка — «Обе забьют» с коэффициентом 1,79.

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    «Фейеноорд» — «Витесс»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» и «Витесс» забьют друг другу
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