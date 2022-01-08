Коэффициенты на матч Леванте — Мальорка
«Леванте»
«Леванте» на текущий момент замыкает турнирную таблицу Примеры. Коллектив еще не побеждал в этом чемпионате, восемь раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений.
Последний раз «лягушки» смогли добиться виктории в чемпионате страны аж в апреле прошлого года. Тогда они смогли обыграть на выезде 1:0 «Эйбар», в последствии вылетевший из элиты.
В своей последней игре первенства клуб из Валенсии потерпел гостевое фиаско от «Вильярреала» со счетом 0:5, которое стало для них третьим подряд. Ранее по 3:4 состоялись поражения дома от «Валенсии» и в гостях от «Эспаньола».
Календарь и таблица испанской Примеры
На своем поле последний раз «Леванте» смог победить еще в марте, одолев тогда в дерби 1:0 «Валенсию». В текущем розыгрыше Примеры команда трижды уступила и шесть встреч свела вничью.
«Мальорка»
«Мальорка», которая только вернулась в элиту, после первого круга занимает 15 место в турнирной таблице, оторвавшись всего лишь на четыре очка от зоны вылета.
«Киноварные» за 19 проведенных встреч смогли добиться только четырех викторий, восемь поединков они завершили мировыми исходами и семь раз уходили с поля поверженными.
В этом году в рамках чемпионата страны островитяне успели провести одну игру, где проиграли на своем поле «Барселоне» со счетом 0:1, тем самым продлив свою безвыигрышую серию до трех матчей, до этого еще раз уступив и сыграв вничью.
Вне родных стен «Мальорка» набрала в данном розыгрыше Примеры пока восемь баллов из 20, дважды победив при двух ничейных результатах и пяти фиаско.
За последние четыре очные встречи эти клубы обменялись домашними викториями. В первом круге островитяне на своем поле победили 1:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.18, победа «Мальорки» — 3.56, ничья — 3.48.
«Мальорка» вне родных стен выступает не особо удачно, особенно в последнее время. Так что даже кризисные «лягушки» вполне могут победить. В общем, в этом сражении ставим на первую в сезоне викторию хозяев.