В субботу, 8 января, в рамках 20-го тура испанской Примеры «Леванте» на своем стадионе «Сьюдад де Валенсия» примет «Мальорку». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Леванте» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» на текущий момент замыкает турнирную таблицу Примеры. Коллектив еще не побеждал в этом чемпионате, восемь раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений.

Последний раз «лягушки» смогли добиться виктории в чемпионате страны аж в апреле прошлого года. Тогда они смогли обыграть на выезде 1:0 «Эйбар», в последствии вылетевший из элиты.

В своей последней игре первенства клуб из Валенсии потерпел гостевое фиаско от «Вильярреала» со счетом 0:5, которое стало для них третьим подряд. Ранее по 3:4 состоялись поражения дома от «Валенсии» и в гостях от «Эспаньола».

Календарь и таблица испанской Примеры

На своем поле последний раз «Леванте» смог победить еще в марте, одолев тогда в дерби 1:0 «Валенсию». В текущем розыгрыше Примеры команда трижды уступила и шесть встреч свела вничью.

«Мальорка»

«Мальорка», которая только вернулась в элиту, после первого круга занимает 15 место в турнирной таблице, оторвавшись всего лишь на четыре очка от зоны вылета.

«Киноварные» за 19 проведенных встреч смогли добиться только четырех викторий, восемь поединков они завершили мировыми исходами и семь раз уходили с поля поверженными.

В этом году в рамках чемпионата страны островитяне успели провести одну игру, где проиграли на своем поле «Барселоне» со счетом 0:1, тем самым продлив свою безвыигрышую серию до трех матчей, до этого еще раз уступив и сыграв вничью.

Вне родных стен «Мальорка» набрала в данном розыгрыше Примеры пока восемь баллов из 20, дважды победив при двух ничейных результатах и пяти фиаско.

За последние четыре очные встречи эти клубы обменялись домашними викториями. В первом круге островитяне на своем поле победили 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.18, победа «Мальорки» — 3.56, ничья — 3.48.

«Мальорка» вне родных стен выступает не особо удачно, особенно в последнее время. Так что даже кризисные «лягушки» вполне могут победить. В общем, в этом сражении ставим на первую в сезоне викторию хозяев.