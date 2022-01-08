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    Добудет ли «Леванте» первую викторию в сезоне?

    «Леванте» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Чемпионат Испании, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Мальорка»
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    Энис Барди
    В субботу, 8 января, в рамках 20-го тура испанской Примеры «Леванте» на своем стадионе «Сьюдад де Валенсия» примет «Мальорку». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Леванте» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Января 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 16:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч Леванте — Мальорка

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» на текущий момент замыкает турнирную таблицу Примеры. Коллектив еще не побеждал в этом чемпионате, восемь раз сыграв вничью и потерпев 11 поражений.

    Последний раз «лягушки» смогли добиться виктории в чемпионате страны аж в апреле прошлого года. Тогда они смогли обыграть на выезде 1:0 «Эйбар», в последствии вылетевший из элиты.

    В своей последней игре первенства клуб из Валенсии потерпел гостевое фиаско от «Вильярреала» со счетом 0:5, которое стало для них третьим подряд. Ранее по 3:4 состоялись поражения дома от «Валенсии» и в гостях от «Эспаньола».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле последний раз «Леванте» смог победить еще в марте, одолев тогда в дерби 1:0 «Валенсию». В текущем розыгрыше Примеры команда трижды уступила и шесть встреч свела вничью.

    «Мальорка»

    «Мальорка», которая только вернулась в элиту, после первого круга занимает 15 место в турнирной таблице, оторвавшись всего лишь на четыре очка от зоны вылета.

    «Киноварные» за 19 проведенных встреч смогли добиться только четырех викторий, восемь поединков они завершили мировыми исходами и семь раз уходили с поля поверженными.

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    • В этом году в рамках чемпионата страны островитяне успели провести одну игру, где проиграли на своем поле «Барселоне» со счетом 0:1, тем самым продлив свою безвыигрышую серию до трех матчей, до этого еще раз уступив и сыграв вничью.

    Вне родных стен «Мальорка» набрала в данном розыгрыше Примеры пока восемь баллов из 20, дважды победив при двух ничейных результатах и пяти фиаско.

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    За последние четыре очные встречи эти клубы обменялись домашними викториями. В первом круге островитяне на своем поле победили 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.18, победа «Мальорки» — 3.56, ничья — 3.48.

    «Мальорка» вне родных стен выступает не особо удачно, особенно в последнее время. Так что даже кризисные «лягушки» вполне могут победить. В общем, в этом сражении ставим на первую в сезоне викторию хозяев.

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    «Леванте» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Леванте» первую викторию в сезоне?
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