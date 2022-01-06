6 января в Генуе на стадиона «Луиджи Феррарис» в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Сампдория» сыграет с «Кальяри». Поединок начнется в 14:30 по мск. «Сампдория» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Первый круг «Сампдория» завершила на 15 месте в турнирной таблице Серии А, набрав в 19 играх 20 очков, оторвавшись от опасной зоны на девять пунктов.

После того, как генуэзцы проиграли 5 декабря на своем поле «Лацио» со счетом 1:3, в последующих четырех поединках они не знали горечи поражений, дважды победив в данном отрезке и дважды сыграв вничью.

Сперва в этот период лигурийцы выиграли в дерби у «Дженоа» 3:1, а также выбили «Торино» из Кубка. А затем они поочередно поделили очки в рамах Серии А с «Венеций» дома и с «Ромой» в гостях (по 1:1).

Календарь и таблица Серии А

На своем поле «Сампа» в данном чемпионате пока набрала меньше баллов, чем на выезде (9 из 20). Команда выиграла два раза, трижды расписывала мировые и пять раз уступала.

«Кальяри»

«Кальяри» с десятью зачетными баллами в турнирной таблице итальянской Серии А находится на предпоследней строчке, и от безопасной позиции отстает на шесть пунктов.

На счету островитян в текущем чемпионате числится только одна победа, которая была как раз над предстоящим противником дома 3:1, а также они еще семь встреч закончили мировым исходами и в 11 случаях проигрывали.

К данной игре сардинцы подходят с 11-матчевой безвыигрышной серией, где семь раз проиграли. Два из этих фиаско пришлись на прошлых два поединка — дома от «Удинезе» 0:4 и в гостях от «Ювентуса» 0:2.

Вне родных стен «Кальяри» заработал только три очка в девяти играх, трижды сыграв вничью при шести неудачах.

«Сампдория» выиграла у «Кальяри» на своем поле трижды за последние четыре поединка при одной мировой.

Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Кальяри»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сампдории» — 1.88, победа «Кальяри» — 4.20, ничья — 3.90.

Прогнозируем, что «Сампа», успешно играющая на своем поле с островитянами, сможет добыть три очка.