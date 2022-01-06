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    Три очка достанутся «Сампе»

    «Сампдория» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Чемпионат Италии, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Кальяри»
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    Маноло Габбьядини
    6 января в Генуе на стадиона «Луиджи Феррарис» в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Сампдория» сыграет с «Кальяри». Поединок начнется в 14:30 по мск. «Сампдория» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 14:30 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч Сампдория — Кальяри

  • 1
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  • 4.15
  • Ставка!
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    «Сампдория»

    Первый круг «Сампдория» завершила на 15 месте в турнирной таблице Серии А, набрав в 19 играх 20 очков, оторвавшись от опасной зоны на девять пунктов.

    После того, как генуэзцы проиграли 5 декабря на своем поле «Лацио» со счетом 1:3, в последующих четырех поединках они не знали горечи поражений, дважды победив в данном отрезке и дважды сыграв вничью.

    Сперва в этот период лигурийцы выиграли в дерби у «Дженоа» 3:1, а также выбили «Торино» из Кубка. А затем они поочередно поделили очки в рамах Серии А с «Венеций» дома и с «Ромой» в гостях (по 1:1).

    Календарь и таблица Серии А

    На своем поле «Сампа» в данном чемпионате пока набрала меньше баллов, чем на выезде (9 из 20). Команда выиграла два раза, трижды расписывала мировые и пять раз уступала.

    «Кальяри»

    «Кальяри» с десятью зачетными баллами в турнирной таблице итальянской Серии А находится на предпоследней строчке, и от безопасной позиции отстает на шесть пунктов.

    На счету островитян в текущем чемпионате числится только одна победа, которая была как раз над предстоящим противником дома 3:1, а также они еще семь встреч закончили мировым исходами и в 11 случаях проигрывали.

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    • К данной игре сардинцы подходят с 11-матчевой безвыигрышной серией, где семь раз проиграли. Два из этих фиаско пришлись на прошлых два поединка — дома от «Удинезе» 0:4 и в гостях от «Ювентуса» 0:2.

    Вне родных стен «Кальяри» заработал только три очка в девяти играх, трижды сыграв вничью при шести неудачах.

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    «Сампдория» выиграла у «Кальяри» на своем поле трижды за последние четыре поединка при одной мировой.

    Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Кальяри»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сампдории» — 1.88, победа «Кальяри» — 4.20, ничья — 3.90.

    Прогнозируем, что «Сампа», успешно играющая на своем поле с островитянами, сможет добыть три очка.

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    «Сампдория» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Три очка достанутся «Сампе»
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