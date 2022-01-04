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    «Лилль» возьмет у «Ланса» реванш?

    «Ланс» — «Лилль». Прогноз (к. 1.75) и ставки на футбол, Кубок Франции, 4 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на Лилль
    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Лилль»
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    Джонатан Дэвид
    В матче 1/16 Кубка Франции «Ланс» будет принимать «Лилль» на «Боллар-Делелис». Поединок состоится 4 января в 23:00 по мск. «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    В прошлом раунде Кубка Франции «Ланс» победил «Стад Пуатевен», забив ему лишь один мяч. Это была первая победа команды с начала ноября.

    Хозяева получили путевку в следующий раунд в перерыве между двумя поражениями в чемпионате Франции. Они потерпели поражение от «Нанта» со счетом 2:3 и уступили «Ницце» с результатом 1:2.

    Положительным моментом можно считать ничью с ПСЖ. «Кроваво-золотые» сыграли с «парижанами» со счетом 1:1, причем даже первыми вышли вперед.

    «Лансу» удалось сохранить свои ворота сухими лишь в одном из шести последних выступлений с учетом всех турниров.

    «Лилль»

    «Лилль» набрал хорошую форму. К середине декабря он получил путевку в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе G. Также команда набрала 10 очков в 4 декабрьских матчах Лиги 1.

    «Доги» выиграли у «Вольфсбурга» 3:1. Позже коллектив разошелся миром с «Лионом» (0:0) и победил «Бордо» 3:2. 18 декабря гости выиграли на своем поле у «Осера», получив путевку в 1/16 Кубка.

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    • С учетом всех турниров «Лилль» выиграл в четырех из пяти последних выступлений на выезде. При этом в нынешнем сезоне ему ни разу не удалось отыграть на ноль в гостях.

    Радует результативность «Лилля». За период в 6 матчей этот показатель составляет больше двух мячей.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на текущую форму «Лилля», фаворитом выступает «Ланс», коэффициент на победу которого составляет 2.08. Победа «Лилля» выставлена с котировкой 3.40.

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    На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.60.

    В этом сезоне «Ланс» уже обыгрывал «Лилль». Это было в сентябрьском матче чемпионата (1:0). Однако последние результаты команды показывают, что сейчас она находится не в оптимальной форме. Рекомендуем поставить на исход «Х2» за 1.75.

    «Лилль» сейчас немало забивает. Да и «Ланс» регулярно отмечается голами, не говоря уже о том, что он пропускает 7 игр подряд. Рекомендуемая вторая ставка на игру — тотал больше 2.5 за 1.90.

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    «Ланс» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» возьмет у «Ланса» реванш?
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