«Ланс»
В прошлом раунде Кубка Франции «Ланс» победил «Стад Пуатевен», забив ему лишь один мяч. Это была первая победа команды с начала ноября.
Хозяева получили путевку в следующий раунд в перерыве между двумя поражениями в чемпионате Франции. Они потерпели поражение от «Нанта» со счетом 2:3 и уступили «Ницце» с результатом 1:2.
Положительным моментом можно считать ничью с ПСЖ. «Кроваво-золотые» сыграли с «парижанами» со счетом 1:1, причем даже первыми вышли вперед.
«Лансу» удалось сохранить свои ворота сухими лишь в одном из шести последних выступлений с учетом всех турниров.
«Лилль»
«Лилль» набрал хорошую форму. К середине декабря он получил путевку в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе G. Также команда набрала 10 очков в 4 декабрьских матчах Лиги 1.
«Доги» выиграли у «Вольфсбурга» 3:1. Позже коллектив разошелся миром с «Лионом» (0:0) и победил «Бордо» 3:2. 18 декабря гости выиграли на своем поле у «Осера», получив путевку в 1/16 Кубка.
С учетом всех турниров «Лилль» выиграл в четырех из пяти последних выступлений на выезде. При этом в нынешнем сезоне ему ни разу не удалось отыграть на ноль в гостях.
Радует результативность «Лилля». За период в 6 матчей этот показатель составляет больше двух мячей.
Прогноз и ставка
Несмотря на текущую форму «Лилля», фаворитом выступает «Ланс», коэффициент на победу которого составляет 2.08. Победа «Лилля» выставлена с котировкой 3.40.
На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.60.
В этом сезоне «Ланс» уже обыгрывал «Лилль». Это было в сентябрьском матче чемпионата (1:0). Однако последние результаты команды показывают, что сейчас она находится не в оптимальной форме.
«Лилль» сейчас немало забивает. Да и «Ланс» регулярно отмечается голами, не говоря уже о том, что он пропускает 7 игр подряд. Рекомендуемая вторая ставка на игру — тотал больше 2.5 за 1.90.