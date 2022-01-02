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    «Эльче» с «Гранадой» устроят голевой бартер?

    «Эльче» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Примера, 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Гранада»
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    Хорхе Молина
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:15 мск. «Эльче» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Января 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 18:15 Гранада Гранада
  • Гранада
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    Коэффициенты на матч Эльче — Гранада

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Эльче»

    «Эльче» привычно барахтается в районе опасной зоны. Нынешнее 17 место команды выглядит вполне логичным, но ситуацию критической не назовешь.

    Вот и в минувшем туре «Эльче» дал бой «Барселоне». Правда, итоговое поражение (3:2) очков в таблицу не прибавило.

    Вообще же «Эльче» крайне нестабилен. Неплохие и даже яркие матчи команда зачастую чередует с откровенно блеклыми.

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    В матчах против «Гранады» команда в последнее время не блещет. Например, три последних поединка неизменно заканчивались поражениями.

    «Гранада»

    «Гранада» постепенно приобретает статус середняка Примеры. Нынешнее 12 место пределом возможностей не является.

    Интересно, что из 23 мячей, забитых командой, 7 в активе Хорхе Молины. 39-летний мастер продолжает переживать очередную спортивную молодость.

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    • К слову, в минувшем туре «Гранада» вновь проявила свои лучшие качества. Дома команда переиграла «Атлетико» (2:1), а решающий мяч вновь забил Молина.

    Причем до того «Гранада» разгромила «Мальорку» (4:1). Правда, вылет из Кубка Испании от скромной «Манчи» (1:0) явно не входил в планы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эльче» за 2.49, на ничью за 3.26, а на «Гранаду» — за 3.14.

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    «Эльче» забивает в среднем один гол за матч.

    Гости с великолепным Молиной выглядят очень симпатично.

    Матчи между этими соперниками всегда получаются боевыми. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.

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