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    «Валенсия» не проиграет и будет результативный матч

    «Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, чемпионат Испании, 31 декабря 2021 года

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    Карлос Солер
    «Валенсия» на своём поле сыграет против «Эспаньола» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдёт 31 декабря, начало — 18:15 (мск). «Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Декабря 2021 года
    Валенсия
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    •  Валенсия 18:15 Эспаньол Эспаньол
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    Коэффициенты на матч Валенсия — Эспаньол

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  • 3.65
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    «Валенсия» идет 8-й в таблице Ла Лиги с 28 очками после 18 туров. В активе «летучих мышей» 7 побед, 7 ничьих и 4 проигрыша.

    «Валенсия» с осени превратилась в непростого соперника. После выездного поражения от «Бетиса» в 11-м туре (1:4) «летучие мыши» больше не уступают в официальных встречах.

    Беспроигрышная серия «оранжевых» продолжается 9 встреч подряд, а в 5 последних играх футболисты «Валенсии» неизменно оказываются сильнее соперников.

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    В среднем за матч «летучие мыши» забивают не меньше двух голов, но и пропускают почти в каждом поединке.

    Не выйдут на поле такие футболисты Урош Рачич, Димитри Фулькье, Габриэлу Паулисте, Тони Лато, Тьерри Коррей и Коба Куандреди.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» занимает 11-е место в чемпионате Испании с 23 баллами. У «бело-синих» 6 выигрышей, 5 ничьих и 7 поражений в 18 встречах.

    Результаты «Эспаньола» в Ла Лиге отличаются нестабильностью. Эта команда пока ни разу в текущем первенстве не побеждала в 2 турах подряд, а в 7 последних встречах в чемпионате «попугаи» обходятся без ничейных исходов, чередуя победы и поражения.

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    • В последнем туре «Эспаньол» одержал поражение от «Сельты» на выезде, матч закончился со счётом 3:1. А вот за тур до этого «Эспаньол» дома принимал «Леванте» и добыл волевую победу со счётом 4:3.

    У «попугаев» многочисленные потери на фоне эпидемии COVID-19 в клубе. Положительные тесты на коронавирус сдали Жоан Гарсия, Мигелон, Фернандо Калеро, Хави Пуадо, Фран Мерида, Альваро Вадильо, Лорен Морон. Так же из-за травм не выйдут на поле Оскар Хиль, Давид Лопес и Ландри Димата.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Эспаньола» — за 4.90.

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    Прогноз — «Валенсия» в отличной форме, поэтому в домашнем матче против команды, которая стабильно огорчает своих болельщиков на чужих полях, наверняка именно «летучие мыши» будут гораздо ближе к победе. Так же если посмотреть на результативность команд, то можно сделать вывод, что голов в матче будет достаточно много.

    Ставка — «Валенсия» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.48.

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    «Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 31.12.2021. Прогнозы на футбол. «Валенсия» не проиграет и будет результативный матч
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