В 16-м туре португальской Примейры «Морейренсе» на своем поле сыграет с «Эшторилом». Игра пройдет в ночь на 29 декабря декабря и начнется в 00:00 по мск. «Морейренсе» — «Эшторил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Морейренсе»

С девятью зачетными пунктами после 14 игр «Морейренсе» в турнирной таблице португальской Примейре находится на предпоследней позиции, но от безопасной строки отстает на три балла.

Команда из Морейра-де-Конегуш в данном первенстве добыла пока только одну викторию, обыграв еще в конце сентября на своем поле «Ароку» со счетом 2:1.

Еще шесть раз «зелено-белые» расходились миром и в семи встречах уступали. В своей последней игре чемпионата они в гостях проиграли «Боавиште» 0:1, после чего они вылетел из Кубка Португалии, в 1/8 финала проиграв в гостях перволиговой «Мафре» 1:3.

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В родных стенах «Морейренсе» в этом розыгрыше Примерйры заработал шесть баллов из девяти, выиграв раз при трех мировых исходах и трех фиаско.

«Эшторил»

«Эшторил» же идет на пятой позиции в турнирной таблице португальского чемпионата. Первым трем командам он проигрывает уже очень много, а от четвертого места отстает всего на три балла.

В общей сложности «канарейки» в этой Примейре шесть раз побеждали, в семи поединках расписывали мировые и только два раза терпели поражения.

В прошлом туре «желто-синие» на своей территории поделили очки с «Фамаликаном», сыграв 2:2, после чего уже в 1/8 финала Кубка страны на выезде уступили «Тонделе» со счетом 1:3.

Вне родных стен «Эшторил» в этом первенстве набрал больше баллов, чем дома (17 из 25). Коллектив добился пяти викторий, дважды сыграл вничью и потерпел только одну неудачу.

В Примейре-2017/18 данные команды обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 2:0.

Прогноз и ставка на «Морейренсе» — «Эшторил»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Морейренсе» предлагают — 2.65.

На викторию «Эшторила» дают — 2.77, ничья оценена — в 3.22.

Так как «Эшторил» идет вверху турнирки и сильно выступает вне родных стен, то в данной встрече мы отдаем предпочтение гостям, на которых и рекомендуем ставить.