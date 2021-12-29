«Хэбей» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу» в рамках 20-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 13:00 мск. «Хэбей» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэбей»

«Хэбей» сейчас занимает только 8 место. Да и вообще, вряд ли команда поднимется выше пятой позиции.

В минувшем туре «Хэбей» в очередной раз разочаровал. Выездное поражение от лидера чемпионата «Шаньдун Тайшань» (2:0) получилось полностью логичным.

Причем «Хэбей» не знает радости побед с середины августа. Правда, с тех пор было сыграно только 7 поединков.

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Почти две недели назад «Хэбей» расписал мировую «Гуанчжоу». Причем эта ничья стала первой после пяти поражений в очных встречах.

«Гуанчжоу»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Сейчас «Гуанчжоу» находится на второй шестой позиции в Суперлиге.

Правда, отставание от лидера составляет уже 10 пунктов. Хоть забила команда столько же мячей, сколько и «Шаньдун Тайшань» — 43.

К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу» смог добыть нужную викторию. Дома команда добилась минимальной победы над «Бэйцзин Гоань».

В неплохой форме находится Вэй Шихао. Одаренный форвард отличился уже шестью мячами в 15 поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гуанчжоу» за 2.55, на ничью за 3.10, а на «Хэбей» — за 3.00.

«Хэбей» не знает побед уже в семи матчах к ряду.

«Гуанчжоу» прекрасно атакует , и надеется, как минимум, сохранить вторую строчку.

Гости смотрятся сильнее, к тому же попытаются сохранить нынешнюю вторую позицию. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» с коэффициентом 2.55.