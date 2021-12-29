ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 21-27 декабря Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити»
  • 23:40
    • Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швейцарии
  • 21:39
    • «Ак Барс» в овертайме взял верх над «Магниткой»
  • 20:28
    • Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Челси» — лучший клуб
  • 20:22
    • Селихов: За еврокубки нужно бороться
  • 17:58
    • «Сибирь» в овертайме переиграла «Салават Юлаев»
  • 15:49
    • СКА проиграл «Амуру» в Хабаровске
  • 14:37
    • Азмун хочет остаться в «Зените» до конца сезона
    Все новости спорта

    «Гуанчжоу» переиграет «Хэбей»?

    «Хэбей» — «Гуанчжоу». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Суперлига, 29 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на Хэбей Чайна Форчун Прогнозы на Гуанчжоу Эвергранд
    Прогноз и ставки на «Хэбей» — «Гуанчжоу»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вэй Шихао
    «Хэбей» сыграет на своем поле с «Гуанчжоу» в рамках 20-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 13:00 мск. «Хэбей» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хэбей»

    «Хэбей» сейчас занимает только 8 место. Да и вообще, вряд ли команда поднимется выше пятой позиции.

    В минувшем туре «Хэбей» в очередной раз разочаровал. Выездное поражение от лидера чемпионата «Шаньдун Тайшань» (2:0) получилось полностью логичным.

    Причем «Хэбей» не знает радости побед с середины августа. Правда, с тех пор было сыграно только 7 поединков.

    Все прогнозы на футбол

    Почти две недели назад «Хэбей» расписал мировую «Гуанчжоу». Причем эта ничья стала первой после пяти поражений в очных встречах.

    «Гуанчжоу»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Сейчас «Гуанчжоу» находится на второй шестой позиции в Суперлиге.

    Правда, отставание от лидера составляет уже 10 пунктов. Хоть забила команда столько же мячей, сколько и «Шаньдун Тайшань» — 43.

  • Неприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • Пике, Форлан, Депай и другие провальные трансферы АПЛ
  • Вчера

    • К слову, в минувшем туре «Гуанчжоу» смог добыть нужную викторию. Дома команда добилась минимальной победы над «Бэйцзин Гоань».

    В неплохой форме находится Вэй Шихао. Одаренный форвард отличился уже шестью мячами в 15 поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гуанчжоу» за 2.55, на ничью за 3.10, а на «Хэбей» — за 3.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Хэбей» не знает побед уже в семи матчах к ряду.

    «Гуанчжоу» прекрасно атакует, и надеется, как минимум, сохранить вторую строчку.

    Гости смотрятся сильнее, к тому же попытаются сохранить нынешнюю вторую позицию. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» с коэффициентом 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 00:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сочи — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тондела — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Маритиму — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хэбей» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. «Гуанчжоу» переиграет «Хэбей»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры