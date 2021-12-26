ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Атлетико» потерял лицо: Симеоне нужна новая философия Пьер-Эмерик ОбамеянгНедостойные даже тряпочки. Игроки, которые не оправдали звания капитана команды Россияне выиграли золото ОИ-2018Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин
  • 23:59
    • «Бавария» заплатит за вингера «Лидса» 50 млн евро
  • 22:11
    • Минское «Динамо» на выезде победило «Куньлунь»
  • 21:12
    • Левандовски занял первое место в списке 100 лучших футболистов года от The Guardian
  • 18:53
    • IIHF отменила все турниры, запланированные на январь 2022 года
  • 18:18
    • Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию
  • 15:21
    • Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
  • 14:18
    • Источник: Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» за досрочное увольнение
    Все новости спорта

    «Шанхай Порт» снова выиграет у «Шэньчжэня»?

    «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Китая 26 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оскар
    «Шанхай Порт» сыграет на своем поле против «Шэньчжэня» в рамках очередного матча китайской Суперлиги. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 13:00 мск. «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шанхай Порт»

    «Шанхай Порт» набрал в 18-ти матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице среди команд, которые продолжают борьбу за чемпионский титул. Отставание от лидера составляет 10 очков.

    Несколько дней назад «Шанхай Порт» сыграл на выезде вничью «Гуанчжоу» — 0:0. А перед этим было поражение от «Шаньдун Тайшань» (0:2). Потеря очков в этих матчах, скорее всего, лишила команду последних шансов на победу в чемпионате.

    В десяти предыдущих матчах на своем поле «Шанхай Порт» одержал семь побед и потерпел только два поражения.

    Стоит отметить, что за клуб из «Шанхая» продолжает играть бразилец Оскар.

    «Шэньчжэнь»

    «Шэньчжэнь» тем временем набрал 29 очков в 18-ти матчах и находится на пятой строчке.

    В декабре «Шэньчжэнь» провел четыре матча, в которых набрал пять очков. После поражения от «Шаньдун Тайшань» команда Карлоса Гранеро дважды сыграла вничью и одержала победу над «Хэбэй».

    Все прогнозы на футбол

    Безвыигрышная серия «Шэньчжэня» в гостях составляет уже четыре матча (два поражения и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Шанхай Порт» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Шэньчжэня» — за 3.90.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В середине месяца «Шанхай Порт» выиграл на поле «Шэньчжэня» со счетом 3:1. Скорее всего, в домашнем матче у команды Ивана Леко тоже не будет проблем.

    Ставка — победа «Шанхай Порт» за 1.92.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал «Шанхай Порт» больше 2,0 за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шанхай Порт» снова выиграет у «Шэньчжэня»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры