«Шанхай Порт» сыграет на своем поле против «Шэньчжэня» в рамках очередного матча китайской Суперлиги. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 13:00 мск. «Шанхай Порт» — «Шэньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

«Шанхай Порт» набрал в 18-ти матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице среди команд, которые продолжают борьбу за чемпионский титул. Отставание от лидера составляет 10 очков.

Несколько дней назад «Шанхай Порт» сыграл на выезде вничью «Гуанчжоу» — 0:0. А перед этим было поражение от «Шаньдун Тайшань» (0:2). Потеря очков в этих матчах, скорее всего, лишила команду последних шансов на победу в чемпионате.

В десяти предыдущих матчах на своем поле «Шанхай Порт» одержал семь побед и потерпел только два поражения.

Стоит отметить, что за клуб из «Шанхая» продолжает играть бразилец Оскар.

«Шэньчжэнь»

«Шэньчжэнь» тем временем набрал 29 очков в 18-ти матчах и находится на пятой строчке.

В декабре «Шэньчжэнь» провел четыре матча, в которых набрал пять очков. После поражения от «Шаньдун Тайшань» команда Карлоса Гранеро дважды сыграла вничью и одержала победу над «Хэбэй».

Все прогнозы на футбол

Безвыигрышная серия «Шэньчжэня» в гостях составляет уже четыре матча (два поражения и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Шанхай Порт» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Шэньчжэня» — за 3.90.

В середине месяца «Шанхай Порт» выиграл на поле «Шэньчжэня» со счетом 3:1. Скорее всего, в домашнем матче у команды Ивана Леко тоже не будет проблем.

Ставка — победа «Шанхай Порт» за 1.92.

И также можно рассмотреть ставку на тотал «Шанхай Порт» больше 2,0 за 3.20.