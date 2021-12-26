«Шанхай Порт»
«Шанхай Порт» набрал в 18-ти матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице среди команд, которые продолжают борьбу за чемпионский титул. Отставание от лидера составляет 10 очков.
Несколько дней назад «Шанхай Порт» сыграл на выезде вничью «Гуанчжоу» — 0:0. А перед этим было поражение от «Шаньдун Тайшань» (0:2). Потеря очков в этих матчах, скорее всего, лишила команду последних шансов на победу в чемпионате.
В десяти предыдущих матчах на своем поле «Шанхай Порт» одержал семь побед и потерпел только два поражения.
Стоит отметить, что за клуб из «Шанхая» продолжает играть бразилец Оскар.
«Шэньчжэнь»
«Шэньчжэнь» тем временем набрал 29 очков в 18-ти матчах и находится на пятой строчке.
В декабре «Шэньчжэнь» провел четыре матча, в которых набрал пять очков. После поражения от «Шаньдун Тайшань» команда Карлоса Гранеро дважды сыграла вничью и одержала победу над «Хэбэй».
Безвыигрышная серия «Шэньчжэня» в гостях составляет уже четыре матча (два поражения и две ничьи).
Прогноз и ставка
На «Шанхай Порт» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Шэньчжэня» — за 3.90.
В середине месяца «Шанхай Порт» выиграл на поле «Шэньчжэня» со счетом 3:1. Скорее всего, в домашнем матче у команды Ивана Леко тоже не будет проблем.
Ставка — победа «Шанхай Порт» за 1.92.
И также можно рассмотреть ставку на тотал «Шанхай Порт» больше 2,0 за 3.20.