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    «Лутон Таун» — «Бристоль Сити». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Англия Чемпионшип, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Бристоль Сити»
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    Аллан Кэмпбелл
    «Лутон Таун» на своём поле сыграет с «Бристоль Сити» в рамках 24-го тура Чемпионшипа Англии, матч пройдёт 26 декабря, начало — 18:00 (мск). «Лутон Таун» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» находится почти в середине таблицы Чемпионшипа, на текущий момент они занимают 12-е место с 29-ю очками.

    Последние два тура «Лутон Таун» провели очень даже хорошо. Сначала на выезде переиграли «Кардифф» со счётом 0:3, а после, на домашней арене вырвали ничью у сильного «Фулхэма» (1:1).

    Но до этого было почти подряд три поражения от того же «Кардиффа» (1:2), «КПР» (2:0) и «Сток Сити» (0:1).

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    В домашних матчах «Лутон» не очень убедителен. Всего 4 победы в 11 матчах, это крайне мало для хорошей команды , которая играет у себя дома.

    Этот матч пропустит Пол Корник.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» находится на шесть строчек ниже от «Лутона», в их активе правда всего на два очка меньше — 27.

    «Бристоль» в последних матчах весьма набрал ход и смотрится очень даже неплохо. Ничья с «Халлом» (2:2), победа над «Дерби» (1:0), победа над крепким «Стоком» (1:0), ничья с «Блэкберном» (1:1). По сути за последние пять матчей они провалили только один гостевой матч с «Шеффилдом» со счётом 0:2.

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    • Но как показывает статистика — на выезде «Бристоль Сити» очень тяжело даётся игра и в их активе почти одни поражения.

    В этом матче не сыграют — Деррик Уильямс, Энди Кинг и Робби Канди.

    Прогноз и ставка

    Победу «Лутон Сити» можно взять за 1.69, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Бристоль Сити» — за 5.00.

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    Прогноз — В этом матче встречаются две равные команды и по игре, и по форме. Очень тяжело сказать кто из них заберёт желанные 3 очка, но точно этот матч будет результативным. В последних играх обеих команд забивалось не менее 3-х голов.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.88.

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    «Лутон Таун» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать
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