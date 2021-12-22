ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик ОбамеянгТрансферный дайджест. 14-20 декабря «Наполи» поднялся на второе место«Наполи» на две трети вручил чемпионство «Интеру» Карим Адейеми Как это работает? Система «Зальцбурга» по поиску молодых талантов
  • 05:52
    • НХЛ приостановила регулярный чемпионат до Рождества
  • 23:57
    • Источник: Черчесов может возглавить сборную Венгрии и совмещать с работой в «Ференцвароше»
    Все новости спорта

    «Шаньдун Тайшань» продлит свою победную серию

    «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Китая, 22 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на Чанчунь Ятай Прогнозы на Шаньдун Лунэн
    Прогноз и ставки на «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маруан Феллайни
    В 18-м туре китайской Суперлиги финальной части «Шаньдун Тайшань» на своем поле сыграет против «Чанчунь Ятай». Игра пройдет 22 декабря и начнется в 15:00 по мск. «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шаньдун Тайшань»

    «Шаньдун Тайшань» идет во главе турнирной таблицы, набрав в 17 играх 42 очка, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя.

    «Энергетики» в данном первенстве потерпели пока только одну неудачу, еще три поединка они завершили вничью и одержали 13 победных результатов.

    Коллектив пребывает сейчас просто в превосходной форме, выиграв свои 14 последних матчей с учетом всех турниров. Непосредственно в рамках чемпионата он победил в этом отрезке в восьми случаях.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом игровом дне «Шаньдун Тайшань» обыграл на выезде со счетом 2:0 «Шанхай Порт», который идет на третьей позиции.

    «Чанчунь Ятай»

    «Чанчунь Ятай» вряд ли сможет вклиниться в борьбу за золотые награды, но за медали сможет побороться. Сейчас команда идет на четвертом месте, но второй строке уступает только два балла.

    «Красно-желтые» за 17 проведенных встреч первенства смогли отпраздновать девять победных результатов, пять поединков они свели вничью и потерпели три неудачи.

  • Трансферный дайджест. 14-20 декабря
  • Переберется ли бомбардир «Арсенала» в Турин, уведут ли вингера у «Ман Сити», уедет ли бразильская звездочка в «Барселону» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Вот уже две игры в чемпионате команда победить не может, набрав за этот период лишь одно очко. Перед этим же она выиграла две встречи в рамках первенства страны.

    В своей последней проведенной игре Суперлиги «Чанчунь Ятай» уступил на своей территории «Гуанчжоу» 0:2, находящийся сейчас на второй строке.

    Отметим, что «Шаньдун Тайшань» выиграл у «Чанчунь Ятай» в последних четырех очных противостояниях.

    Прогноз и ставка на «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.69.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Чанчунь Ятай» дают — 4.72, ничья оценена — в 4.10.

    Прогнозируем, что лидер первенства продлит свое победное шествие, выиграв и на этот раз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Гиресунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Удинезе — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витесс — Зволле
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вильярреал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тондела — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Дженоа — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.54
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ним — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шаньдун Тайшань» продлит свою победную серию
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры