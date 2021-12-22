«Шаньдун Тайшань»
«Шаньдун Тайшань» идет во главе турнирной таблицы, набрав в 17 играх 42 очка, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя.
«Энергетики» в данном первенстве потерпели пока только одну неудачу, еще три поединка они завершили вничью и одержали 13 победных результатов.
Коллектив пребывает сейчас просто в превосходной форме, выиграв свои 14 последних матчей с учетом всех турниров. Непосредственно в рамках чемпионата он победил в этом отрезке в восьми случаях.
В прошлом игровом дне «Шаньдун Тайшань» обыграл на выезде со счетом 2:0 «Шанхай Порт», который идет на третьей позиции.
«Чанчунь Ятай»
«Чанчунь Ятай» вряд ли сможет вклиниться в борьбу за золотые награды, но за медали сможет побороться. Сейчас команда идет на четвертом месте, но второй строке уступает только два балла.
«Красно-желтые» за 17 проведенных встреч первенства смогли отпраздновать девять победных результатов, пять поединков они свели вничью и потерпели три неудачи.
Вот уже две игры в чемпионате команда победить не может, набрав за этот период лишь одно очко. Перед этим же она выиграла две встречи в рамках первенства страны.
В своей последней проведенной игре Суперлиги «Чанчунь Ятай» уступил на своей территории «Гуанчжоу» 0:2, находящийся сейчас на второй строке.
Отметим, что «Шаньдун Тайшань» выиграл у «Чанчунь Ятай» в последних четырех очных противостояниях.
Прогноз и ставка на «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.69.
На викторию «Чанчунь Ятай» дают — 4.72, ничья оценена — в 4.10.
Прогнозируем, что лидер первенства продлит свое победное шествие, выиграв и на этот раз.