В 18-м туре турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» на своем поле сыграет против «Гиресунспор». Игра пройдет 21 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Истанбул Башакшехир» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Чемпион Турции 2020 года в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и с трудом отстоял свое место в элите. А вот в текущем сезоне он вполне может побороться за медали.

После 17 туров «Истанбул Башакшехир» с 29 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, правда, очень много проигрывает лидеру, а конкуренты разместились совсем рядом.

В рамках Суперлиги «оранжевые» не проигрывают уже на протяжении последних десяти матчей, выиграв в этом отрезке в восьми из них при двух мировых. Одна из них была накануне в дерби с «Галатасараем» — 1:1.

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На своей территории стамбульцы набрали 19 баллов из 29 общих, выиграв шесть поединков при одной ничьей и двух фиаско.

«Гиресунспор»

«Гиресунспор» только поднялся в элиту турецкого первенства и на текущий момент разместился в середине турнирной таблицы, набрав 22 очка.

«Зелено-белые» очень туго осваивались в Суперлиге и первую викторию одержали только в восьмом туре, а до этого пять раз проиграли при двух мировых исходах.

После этого новичок уступал только в двух случаях. Еще дважды были мировые и пять победных результатов. Так одна из этих виктория состоялась в минувшем игровом дне дома над «Алтаем» 3:1.

Вне родных стен «Гиресунспор» набрал пока восемь баллов из 22 общих, по два раза победив и расписав мировые при четырех проигрышах.

В сезоне 2017/18 в матчах Кубка Турции данные коллективы обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 1.70.

На викторию «Гиресунспор» дают — 5.10, ничья оценена — в 34.14.

В последнее время оба коллектива редко когда уходят с поля без забитого мяча. И поэтому в их очном противостоянии вполне можно ожидать обмена результативными ударами.