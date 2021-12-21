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    Хотя бы по голу команды забьют

    «Истанбул Башакшехир» — «Гиресунспор». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Турции, 21 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Гиресунспор»
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    Эдин Вишча
    В 18-м туре турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» на своем поле сыграет против «Гиресунспор». Игра пройдет 21 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Истанбул Башакшехир» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Истанбул Башакшехир»

    Чемпион Турции 2020 года в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и с трудом отстоял свое место в элите. А вот в текущем сезоне он вполне может побороться за медали.

    После 17 туров «Истанбул Башакшехир» с 29 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, правда, очень много проигрывает лидеру, а конкуренты разместились совсем рядом.

    В рамках Суперлиги «оранжевые» не проигрывают уже на протяжении последних десяти матчей, выиграв в этом отрезке в восьми из них при двух мировых. Одна из них была накануне в дерби с «Галатасараем» — 1:1.

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    На своей территории стамбульцы набрали 19 баллов из 29 общих, выиграв шесть поединков при одной ничьей и двух фиаско.

    «Гиресунспор»

    «Гиресунспор» только поднялся в элиту турецкого первенства и на текущий момент разместился в середине турнирной таблицы, набрав 22 очка.

    «Зелено-белые» очень туго осваивались в Суперлиге и первую викторию одержали только в восьмом туре, а до этого пять раз проиграли при двух мировых исходах.

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    • После этого новичок уступал только в двух случаях. Еще дважды были мировые и пять победных результатов. Так одна из этих виктория состоялась в минувшем игровом дне дома над «Алтаем» 3:1.

    Вне родных стен «Гиресунспор» набрал пока восемь баллов из 22 общих, по два раза победив и расписав мировые при четырех проигрышах.

    В сезоне 2017/18 в матчах Кубка Турции данные коллективы обменялись домашними викториями — 2:1 и 1:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Истанбул Башакшехир» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Гиресунспор» дают — 5.10, ничья оценена — в 34.14.

    В последнее время оба коллектива редко когда уходят с поля без забитого мяча. И поэтому в их очном противостоянии вполне можно ожидать обмена результативными ударами.

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    «Истанбул Башакшехир» — «Гиресунспор»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. Хотя бы по голу команды забьют
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