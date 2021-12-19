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    «Сампдория» не проиграет. Голы будут

    «Сампдория» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Италии, 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Венеция»
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    Миккель Дамсгор
    В поединке 18-го тура итальянской Серии А, 19 декабря, «Сампдория» приймет «Венецию» на «Луиджи Феррарис». Начало в 20:00 (мск). «Сампдория» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Декабря 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 20:00 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч Сампдория — Венеция

  • 1
  • 1.80
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  • 3.75
  • 2
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  • Ставка!
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    «Сампдория»

    «Сампдория» набрала всего 18 очков в 17-ти матчах и занимает 14-ю позицию из 20-ти команд. Три последние встречи с участием «Сампдории» в Серии А завершились с одинаковым счетом 3:1.

    Сначала «лигурийцы» проиграли «Фиорентине» в гостях и «Лацио» дома. А в предыдущем туре «Сампдория» в дерби наконец-то взяла верх с таким же счетом над «Дженоа».

    «Сампдория» переиграла на своём поле «Торино» 2:1 в матче Кубка Италии и теперь в 1/8 финала сыграет в январе с «Ювентусом».

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    В этом матче команде не помогут Эрнесто Торрегросса, Мохаммед Ихаттарен, Роналду Виейра, Миккель Дамсгор.

    «Венеция»

    По итогам 17-ти туров у «Венеции» 16 очков. Они не побеждают уже на протяжении четырех матчей (3 поражения и ничья), из-за чего опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице.

    Серию из поражений они провели с «Интером» (0:2), «Аталантой» (4:0) и «Вероной» (3:4). Но «Венеция» не пала духом и в предыдущем туре добились домашней ничьи с «Ювентусом» — 1:1.

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  • 14/12/2021

    • «Венеция» проводила матч 1/16 финала Кубка Италии. На своём поле венецианцы справились с клубом из Серии B «Тернана» — 3:1. В следующей стадии «Венецию» ждёт выездной поединок с «Аталантой».

    В коллективе Паоло Дзанетти травмирован Антонио Вакка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры делают ставку на «Сампдорию» — коэффициент составляет 1.80. Победа «Венеции» оценивается котировкой 4.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.95.

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    Прогноз — Игра «Сампдории» сейчас стабильна именно в играх с аутсайдерами, клуб и рассчитывает на такие матчи, именно благодаря таким победам «бело-голубые» и находятся не в зоне вылета.

    «Венеция» же пока что демонстрирует не самые стабильные результаты, но эта команда может забить кому угодно. Поэтому голов в этом матче будет не мало и «Сампдория» точно не проиграет.

    Ставка — «Сампдория» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.23.

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    «Сампдория» — «Венеция»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сампдория» не проиграет. Голы будут
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