17 декабря в Виго на стадионе «Балайдос» в 18-м туре Примеры «Сельта» сыграет против «Эспаньола». Стартовый свисток будет дан к этой игре в 23:00 по мск «Сельта» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» имеет в своей копилке 17 зачетных пунктов, с которыми разместилась на 14 позиции в турнирной таблице Примеры. От опасной зоны коллектив оторвался всего лишь на четыре балла.

Стартовал клуб из Виго ужасно, набрав всего очко за первые пять матчей, после чего в последующих пяти поединках он добился трех викторий и два раза уходил с поля поверженным.

Затем «небесно-голубые» не выигрывали на протяжении четырех игр, раз уступив в этом отрезке при трех мировых. Затем они обыграли в гостях 2:1 «Алавес», после чего уступили дома с таким же счетом «Валенсии» и расписали выездную мировую с «Мальоркой» — 0:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

Пока в родных стенах «кельты» смогли разжиться только одной победой за девяти проведенных игр. Еще они два матча свели вничью и шесть раз были повержены.

«Эспаньол»

«Эспаньол» прошлый сезон провел в Сегунде и смог повысится в классе. В элите испанского футбола он на текущий момент с 23 очками идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на четыре балла.

Пока «попугаи» в текущем первенстве смогли по шесть раз выиграть и проиграть, а также пять встреч завершили мировыми исходами, забито 19 мячей, пропущено на гол меньше.

В отрезке последних шести игр первенства каталонцы чередуют гостевые фиаско с домашними викториями. Так в прошлом туре они на своем поле справились с «Леванте», выиграв со счетом 4:3.

Вне родных стен в этом розыгрыше Примеры клуб из Барселоны еще не побеждал, трижды сыграв вничью при пяти поражениях.

Стоит отметить, что за последние пять очных матчей этих клубов они неизменно играли вничью.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сельты» — 2.03, победа «Эспаньола» — 4.02, ничья — 3.52.

Уж очень миролюбиво между собой играют эти команды в последнее время. Так что будет неудивительно, если они снова поделят очки между собой.