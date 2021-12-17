Коэффициенты на матч Сельта — Эспаньол
«Сельта»
«Сельта» имеет в своей копилке 17 зачетных пунктов, с которыми разместилась на 14 позиции в турнирной таблице Примеры. От опасной зоны коллектив оторвался всего лишь на четыре балла.
Стартовал клуб из Виго ужасно, набрав всего очко за первые пять матчей, после чего в последующих пяти поединках он добился трех викторий и два раза уходил с поля поверженным.
Затем «небесно-голубые» не выигрывали на протяжении четырех игр, раз уступив в этом отрезке при трех мировых. Затем они обыграли в гостях 2:1 «Алавес», после чего уступили дома с таким же счетом «Валенсии» и расписали выездную мировую с «Мальоркой» — 0:0.
Календарь и таблица испанской Примеры
Пока в родных стенах «кельты» смогли разжиться только одной победой за девяти проведенных игр. Еще они два матча свели вничью и шесть раз были повержены.
«Эспаньол»
«Эспаньол» прошлый сезон провел в Сегунде и смог повысится в классе. В элите испанского футбола он на текущий момент с 23 очками идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на четыре балла.
Пока «попугаи» в текущем первенстве смогли по шесть раз выиграть и проиграть, а также пять встреч завершили мировыми исходами, забито 19 мячей, пропущено на гол меньше.
В отрезке последних шести игр первенства каталонцы чередуют гостевые фиаско с домашними викториями. Так в прошлом туре они на своем поле справились с «Леванте», выиграв со счетом 4:3.
Вне родных стен в этом розыгрыше Примеры клуб из Барселоны еще не побеждал, трижды сыграв вничью при пяти поражениях.
Стоит отметить, что за последние пять очных матчей этих клубов они неизменно играли вничью.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сельты» — 2.03, победа «Эспаньола» — 4.02, ничья — 3.52.
Уж очень миролюбиво между собой играют эти команды в последнее время. Так что будет неудивительно, если они снова поделят очки между собой.