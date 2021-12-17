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    И снова будет ничья?

    «Сельта» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 3.52) на футбол, Чемпионат Испании, 17 декабря 2021 года

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    Санти Мина
    17 декабря в Виго на стадионе «Балайдос» в 18-м туре Примеры «Сельта» сыграет против «Эспаньола». Стартовый свисток будет дан к этой игре в 23:00 по мск «Сельта» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Декабря 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 23:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч Сельта — Эспаньол

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
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    «Сельта»

    «Сельта» имеет в своей копилке 17 зачетных пунктов, с которыми разместилась на 14 позиции в турнирной таблице Примеры. От опасной зоны коллектив оторвался всего лишь на четыре балла.

    Стартовал клуб из Виго ужасно, набрав всего очко за первые пять матчей, после чего в последующих пяти поединках он добился трех викторий и два раза уходил с поля поверженным.

    Затем «небесно-голубые» не выигрывали на протяжении четырех игр, раз уступив в этом отрезке при трех мировых. Затем они обыграли в гостях 2:1 «Алавес», после чего уступили дома с таким же счетом «Валенсии» и расписали выездную мировую с «Мальоркой» — 0:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Пока в родных стенах «кельты» смогли разжиться только одной победой за девяти проведенных игр. Еще они два матча свели вничью и шесть раз были повержены.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» прошлый сезон провел в Сегунде и смог повысится в классе. В элите испанского футбола он на текущий момент с 23 очками идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на четыре балла.

    Пока «попугаи» в текущем первенстве смогли по шесть раз выиграть и проиграть, а также пять встреч завершили мировыми исходами, забито 19 мячей, пропущено на гол меньше.

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    • В отрезке последних шести игр первенства каталонцы чередуют гостевые фиаско с домашними викториями. Так в прошлом туре они на своем поле справились с «Леванте», выиграв со счетом 4:3.

    Вне родных стен в этом розыгрыше Примеры клуб из Барселоны еще не побеждал, трижды сыграв вничью при пяти поражениях.

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    Стоит отметить, что за последние пять очных матчей этих клубов они неизменно играли вничью.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сельты» — 2.03, победа «Эспаньола» — 4.02, ничья — 3.52.

    Уж очень миролюбиво между собой играют эти команды в последнее время. Так что будет неудивительно, если они снова поделят очки между собой.

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    «Сельта» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на футбол. И снова будет ничья?
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