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    «Сампдория» вылетит из кубка

    «Сампордия» — «Торино». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, кубок Италии, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сампордия» — «Торино»
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    Андреа Белотти
    «Сампдория» сыграет на своём поле против «Торино» в рамках 1/16 Кубка Италии. Матч пройдет 16 декабря, начало — 23:00 (мск). «Сампордия» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сампдория»

    Девять баллов за три недели — такова специфика проведенных матчей«Сампдории». А точнее, футболисты одержали три победы и дважды проиграли. С одинаковым конечным результатом 1:3.

    «Лацио» и «Фиорентина» не уступили «морякам». А вот игроки команд «Салернитана» и «Дженоа» сдались. В поединке с «Вероной», которая обогнала «Сампдорию» в турнирной таблице, пришлось отыгрываться. Но конечный счет впечатляющий — 3:1.

    В 1/32 футболистам попалась команда «Алессандрия», соперник из Низшего Дивизиона. Встреча с ним завершилась со счетом 3:2.

    «Торино»

    В Серии А «Торино» набрал всего лишь пять очков за последний месяц. Дважды подопечные Ивана Юрича потерпели крах на территории соперников. Сами не забили ни единого мяча, а в свои ворота пропустили по одному от игроков «Специи»(1:0) и «Ромы»(1:0) .

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  • Вчера

    • Победу на домашнем стадионе футболисты «Торино» праздновали над оппонентом, расположенным в самом близком своем окружении «Удинезе»(2:1).

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    А по одному очку заслужили в поединках с еще одним представителем зоны вылета, командой «Кальяри»(1:1) и «Эмполи» (2:2). Так что в глаза бросается непредсказуемость поведения «Быков» на футбольном поле.

    В 1/16 команда «Торино» вышла после сухой победы над «Кремонезе» после серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сампдорию» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Торино» — за 2.65.

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    Прогноз — 1.5 месяца назад «Торино» на своем поле в чемпионате Италии выиграл у «Сампдории» 3:0. В этот раз «Быки» будут так же играть только на победу. На данный момент их действия на поле выглядят более слаженно и обдумано, чем у оппонентов.

    Ставка — Победа «Торино» в основное время за 2.65.

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    «Сампордия» — «Торино»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сампдория» вылетит из кубка
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