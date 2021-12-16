«Сампдория» сыграет на своём поле против «Торино» в рамках 1/16 Кубка Италии. Матч пройдет 16 декабря, начало — 23:00 (мск). «Сампордия» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Девять баллов за три недели — такова специфика проведенных матчей«Сампдории». А точнее, футболисты одержали три победы и дважды проиграли. С одинаковым конечным результатом 1:3.

«Лацио» и «Фиорентина» не уступили «морякам». А вот игроки команд «Салернитана» и «Дженоа» сдались. В поединке с «Вероной», которая обогнала «Сампдорию» в турнирной таблице, пришлось отыгрываться. Но конечный счет впечатляющий — 3:1.

В 1/32 футболистам попалась команда «Алессандрия», соперник из Низшего Дивизиона. Встреча с ним завершилась со счетом 3:2.

«Торино»

В Серии А «Торино» набрал всего лишь пять очков за последний месяц. Дважды подопечные Ивана Юрича потерпели крах на территории соперников. Сами не забили ни единого мяча, а в свои ворота пропустили по одному от игроков «Специи»(1:0) и «Ромы»(1:0) .

Победу на домашнем стадионе футболисты «Торино» праздновали над оппонентом, расположенным в самом близком своем окружении «Удинезе»(2:1).

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А по одному очку заслужили в поединках с еще одним представителем зоны вылета, командой «Кальяри»(1:1) и «Эмполи» (2:2). Так что в глаза бросается непредсказуемость поведения «Быков» на футбольном поле.

В 1/16 команда «Торино» вышла после сухой победы над «Кремонезе» после серии пенальти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сампдорию» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Торино» — за 2.65.

Прогноз — 1.5 месяца назад «Торино» на своем поле в чемпионате Италии выиграл у «Сампдории» 3:0. В этот раз «Быки» будут так же играть только на победу. На данный момент их действия на поле выглядят более слаженно и обдумано, чем у оппонентов.

Ставка — Победа «Торино» в основное время за 2.65.