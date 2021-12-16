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    Будет ли матч в «Лестере» результативным?

    «Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.78) и ставки на футбол, АПЛ, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Тоттенхэм»
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    Джеймс Мэддисон
    16 декабря должен состояться матч 17 тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Тоттенхэмом». Он назначен на 22:30 по мск. Есть вероятность, что поединок отменят из-за вспышки коронавируса в составе «шпор». Пока что официальной информации по этому поводу нет. «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Лестер — Тоттенхэм

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Лестер»

    В прошлом туре «Лестер» одержал очень яркую и уверенную победу над «Ньюкаслом». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «лисов».

    Благодаря разгромной победе над «сороками», хозяева прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию из двух поражений и ничьи. Команда Брендана Роджерса проиграла «Наполи» 2:3 в Лиге Европы, из-за чего будет играть в Лиге конференций. Также коллектив уступил «Астон Вилле» 1:2 и сыграл вничью 2:2 с «Саутгемптоном» в АПЛ.

    Тем не менее в домашних стенах дела идут неплохо. «Лестер» выиграл 3 домашних матча подряд. До «Ньюкасла» он победил «Легию» 3:1 и «Уотфорд» 4:2.

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    Джеймс Джастин и Келечи Ихеаначо не смогут принять участия в матче. Под вопросом Янник Вестергор, Адемола Лукман, Даниэль Амарти и Айозе Перес.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» уже отменил один матч из-за коронавируса. В Лиге конференций «шпоры» не вышли на игру с «Ренном». В составе из-за болезни не могут играть Оливер Скипп, Сон Хын Мин и Брайан Хиль.

    Если говорить о травмированных, то Антонио Конте не может рассчитывать на Эмерсона Ройаля, Серхио Регилона и Джованни Ло Чельсо.

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    • «Тоттенхэм» откровенно игнорирует Лигу конференций. В последнем матче «шпоры» проиграли «Муре» 1:2. Однако в чемпионате Англии гости идут на серии побед, состоящей из трех игр.

    В прошлых турах «Тоттенхэм» побеждал «Лидс» (2:1), «Брентфорд» (2:0) и «Норвич» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры полагают, что фаворитом должен быть «Лестер». На его победу выставлена котировка 2.12. Победа «Тоттенхэма» оценена коэффициентом 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

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    В четырех из последних пяти очных матчей в АПЛ команды на двоих забивали не менее трех голов. Букмекеры тоже склоняются к тому, что игра не будет сухой.

    В таком случае мы рекомендуем поставить на тотал больше 2.5. Ставка будет рассчитываться по коэффициенту 1.78.

    «Тоттенхэм» не побеждал на выезде в чемпионате два последних матча. «Лестер» же выиграл 3 раза подряд. Можно рискнуть и поставить на «П1». Все-таки матч против «Ньюкасла» «лисы» провели очень удачно.

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    «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли матч в «Лестере» результативным?
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