16 декабря должен состояться матч 17 тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Тоттенхэмом». Он назначен на 22:30 по мск. Есть вероятность, что поединок отменят из-за вспышки коронавируса в составе «шпор». Пока что официальной информации по этому поводу нет. «Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

В прошлом туре «Лестер» одержал очень яркую и уверенную победу над «Ньюкаслом». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «лисов».

Благодаря разгромной победе над «сороками», хозяева прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию из двух поражений и ничьи. Команда Брендана Роджерса проиграла «Наполи» 2:3 в Лиге Европы, из-за чего будет играть в Лиге конференций. Также коллектив уступил «Астон Вилле» 1:2 и сыграл вничью 2:2 с «Саутгемптоном» в АПЛ.

Тем не менее в домашних стенах дела идут неплохо. «Лестер» выиграл 3 домашних матча подряд. До «Ньюкасла» он победил «Легию» 3:1 и «Уотфорд» 4:2.

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Джеймс Джастин и Келечи Ихеаначо не смогут принять участия в матче. Под вопросом Янник Вестергор, Адемола Лукман, Даниэль Амарти и Айозе Перес.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» уже отменил один матч из-за коронавируса. В Лиге конференций «шпоры» не вышли на игру с «Ренном». В составе из-за болезни не могут играть Оливер Скипп, Сон Хын Мин и Брайан Хиль.

Если говорить о травмированных, то Антонио Конте не может рассчитывать на Эмерсона Ройаля, Серхио Регилона и Джованни Ло Чельсо.

«Тоттенхэм» откровенно игнорирует Лигу конференций. В последнем матче «шпоры» проиграли «Муре» 1:2. Однако в чемпионате Англии гости идут на серии побед, состоящей из трех игр.

В прошлых турах «Тоттенхэм» побеждал «Лидс» (2:1), «Брентфорд» (2:0) и «Норвич» (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры полагают, что фаворитом должен быть «Лестер». На его победу выставлена котировка 2.12. Победа «Тоттенхэма» оценена коэффициентом 3.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

В четырех из последних пяти очных матчей в АПЛ команды на двоих забивали не менее трех голов. Букмекеры тоже склоняются к тому, что игра не будет сухой.

В таком случае мы рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 . Ставка будет рассчитываться по коэффициенту 1.78.

«Тоттенхэм» не побеждал на выезде в чемпионате два последних матча. «Лестер» же выиграл 3 раза подряд. Можно рискнуть и поставить на «П1». Все-таки матч против «Ньюкасла» «лисы» провели очень удачно.