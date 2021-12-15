15 декабря на «Сарденья Арене» в Кальяри состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором местный клуб «Кальяри» примет «Читтаделию». Игра назначена на 20:00 по мск. «Кальяри» — «Читтаделия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

Сезон у «Кальяри» выходит очень сложным. Команда борется за выживание в чемпионате Италии. Там она занимает предпоследнее 19 место с 10 очками на счету.

«Сардинийцы» выиграли лишь один матч Серии А в этом сезоне. Последняя победа у них была 17 октября. То есть уже 9 поединков хозяева не знают вкуса победы. За этот период «Кальяри» проиграл 5 раз и 4 раза сыграл вничью.

«Кальяри» стартовал в Кубке Италии с матча против «Пизы». Это была первая игра сезона для команды, которая закончилась победой со счетом 3:1. В целом за сезон у «Кальяри» было две победы, которые коллектив одержал в домашних стенах.

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В последних поединках «Кальяри» сыграл вничью 1:1 с «Торино» и проиграл 0:4 «Интеру».

«Читтаделия»

Гости представляют Серию Б. Там они находятся на 7 позиции в зоне плей-офф, имея 28 очков, 8 побед и 5 поражений после 17 туров.

«Читтаделия» не проигрывает уже 7 поединков, 4 из которых заканчивались ее победой. При этом два последних команда закончила всухую.

«Читтаделия» в последних поединках добыла победу над «Алессандрией» со счетом 1:0 и «Асколи» с результатом 2:0.

В Кубке Италии команда начала с победы над «Монцой». Тот матч завершился победой гостей с минимальным перевесом в счете (2:1).

Прогноз и ставка

«Кальяри» на правах старшего товарища является фаворитом поединка с коэффициентом 1.79. На победу «Читтаделии» букмекеры предлагают поставить с котировкой 4.10. Ничья оценивается коэффициентом 3.75.

У «Кальяри» не клеится сезон в Серии А, но в Кубке команда уверенно стартовала. Фаворитом она считается не просто так. Все-таки хозяева играют в дивизионе на голову сильнее и соперники там намного сложнее «Читтаделии».